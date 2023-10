Ada Colau responde a Pablo Iglesias: “No ha renunciado a ejercer como líder de Podemos”

La líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha respondido a las críticas del exvicepresidente Pablo Iglesias y le ha acusado de “sobreactuar” para “tapar” el acuerdo alcanzado esta semana entre PSOE y Sumar. La exalcaldesa de la capital catalana ha ido más allá y ha reprochado a Iglesias que cuestione “permanentemente” el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz dentro del espacio político al que todos ellos pertenecen.

Aunque ha iniciado su entrevista en Rac1 diciendo que no quería entrar al “barro” del cruce de reproches con Iglesias, Colau ha insistido en criticar que “cada día” salga en medios de comunicación discutiendo el papel de Díaz dentro de Sumar e “insinuando” que los diputados de Podemos “pueden ir por libre”. En este sentido, le ha afeado también que siga erigiéndose como la voz de Podemos a pesar de haber dejado sus cargos en el partido hace años: “Todo el mundo ve que no ha renunciado a ejercer como líder de Podemos”.

La polémica entre ambos dirigentes se remonta a unas declaraciones de Colau en el programa Cafè d’Idees, de TVE, donde advirtió sobre la posibilidad de que los diputados de Podemos voten diferente a lo que plantee la coalición en el Congreso. Afirmó que Podemos ha firmado un acuerdo y “debe cumplirlo”. “Porque si no lo cumple tampoco tendrá todo el retorno que tiene en materia económica”, dijo.

Esa frase obtuvo respuesta por parte de Iglesias al día siguiente. El exvicepresidente lo consideró un reflejo de la “frustración autoritaria” de Colau y la acusó de estar amenazando a la formación morada.

Sobre esta cuestión, Colau ha afirmado este jueves que sus palabras no fueron una amenaza. “No es una amenaza, es una descripción. Existe un acuerdo firmado por Podemos, del que ellos se benefician”, ha afirmado en referencia al acuerdo de coalición que selló Sumar con el partido morado y las demás formaciones que participan en ella.

En este sentido, ha añadido Colau que enmarca las críticas de Iglesias en una voluntad del exvicepresidente de “tapar” el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. “Justo cuando se presenta el acuerdo sale con esa sobreactuación a atacarme personalmente… No es la forma de hacer política que quiero ni creo que nos convenga”, ha expresado.

A lo largo de la entrevista, Colau ha querido dejar clara su oposición a que algunos dirigentes de Podemos –según su opinión– cuestionen “permanentemente” la línea política de Sumar e insinúen que irán “por libre”. Y lo ha llegado a calificar de “deslealtad”.

No será ministra

Más allá del cruce de reproches, a Colau también le han preguntado por si se postula a ser ministra en caso de que haya investidura de Pedro Sánchez. Pero la respuesta de la exalcaldesa no solo ha sido negativa, sino que ha buscado resolver las dudas que pueda haber los próximos días: “He decidido no ser ministra. Y me gustaría que la gente se lo crea, porque la gente no se lo cree”.

Colau ha esgrimido razones personales (tiene dos hijos y quiere dedicarse más a ellos) y políticas. Ha reconocido que su espacio político se lo ha propuesto “insistentemente”, a pesar de que todo dependería de cómo se desarrolle la negociación entre Sánchez y Díaz, pero ha incidido en que su respuesta es no.