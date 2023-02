ERC, EH Bildu, Más País y Compromís se suman a Unidas Podemos en la presión al PSOE para bajar el precio de los alimentos

La reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que reúne las distribuidoras (súper e hipermercados), a la industria alimentaria y al sector primario, no ha convencido a la mayoría de los socios del Gobierno en el Congreso, que se han sumado este martes a la presión de Unidas Podemos para bajar el precio de una cesta básica de alimentos.

Más País, Compromís, pero también BNG o la CUP han pedido este martes al Gobierno que tome medidas efectivas para bajar los precios de los alimentos después de constatar que la reducción del IVA a algunos de estos productos implementada a finales de diciembre no ha servido para contener la inflación subyacente, disparada desde hace varios meses precisamente por los alimentos.

Este lunes, Podemos censuró la reunión de Planas con las distribuidoras porque consideró que “no se puede pactar” con los “saqueadores” que bajan los precios e insistió en la política que han ofrecido a su socio para reducir la inflación alimentaria: una bonificación del 14,4% sobre una determinada lista de productos con cargo a las arcas públicas para dejar los precios en los niveles previos al inicio de la guerra, esto es, hace un año.

“El PSOE tiene que entender que no se puede pedir por favor a los saqueadores, al capitalismo salvaje, que dejen de ganar tanto dinero, porque van a querer ganar cada vez más dinero”, zanjó el lunes el portavoz de Podemos Pablo Fernández.

Este martes, la mayoría de los socios han coincidido con Unidas Podemos en que es necesario tomar medidas ambiciosas para bajar los alimentos y en que la solución no pasa por una reunión con las distribuidoras, pero algunos partidos, como EH Bildu, tampoco ven bien una bonificación como la que propone la formación que dirige Ione Belarra. “No hacemos nada bajando el IVA o poniendo bonificaciones porque con esto estamos aumentando los márgenes de las grandes distribuidoras”, ha expuesto en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz del grupo vasco, Mertxe Aizpurua.

Para Aizpurua, esas alternativas “no revierten en que se moderen los precios” y propone en su lugar una “limitación” de una determinada cesta de productos básicos que permita “controlar los márgenes” empresariales y que no se “deje libertad de actuación” a las grandes distribuidoras, que son según su criterio las que se terminan beneficiando de opciones como la bajada del IVA en vigor.¡

El portavoz de Más País, Iñigo Errejón, también ha incidido en la ineficacia de reuniones como la que mantuvo este lunes el ministro Planas y ha criticado sus declaraciones sobre la posibilidad de comparar precios en diferentes supermercados para abaratar la compra. “No sé cuánto lleva el ministro sin hacer la compra. La gente no tiene tiempo para valorar entre varios supermercados y la variación no es tanta”, ha dicho en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces del Congreso.

“Pedirle a las grandes distribuidoras que se están forrando que no se forren tanto no funciona”, ha criticado. ¿Bajamos acaso el precio de la luz pidiendo a Endesa que fuera más considerada? No. El estado intervino el precio de la luz fijando los precios“, ha recordado el diputado, que ha pedido lo mismo para los alimentos. ”Hay que fijar topes inteligentes“, ha reclamado.

En la misma línea se ha posicionado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que considera que el “café para todos”, las medidas como la bajada del IVA en vigor, no funcionan. “Que le bajen el IVA a un señor que gana 100.000 euros no le hace falta, prefiero que ese dinero se dedique a los que peor lo pasan”, ha defendido Baldoví, que ha reclamado medidas “selectivas” destinadas a los más vulnerables y que la cadenas alimentarias “contribuyan de una manera u otra”.

“Ya sea limitando beneficios o con algún impuesto que permita que este dinero vaya a quienes más lo necesitan”, ha dicho Baldoví que en cualquier caso ha recriminado las “soflamas inflamadas” y ha pedido al Gobierno que se ponga de acuerdo para que este tipo de medidas queden reflejadas en el Boletín Oficial del Estado.

Fuentes de Esquerra Republicana trasladan sobre este asunto que “están dispuestos a hablar” sobre las propuestas de Unidas Podemos y cualquier cosa que sirva para ayudar a la gente, aunque piden que las medidas que se tomen sean “de carácter estructural”. “Hay que grabar los beneficios de las grandes empresas y hacer una reforma fiscal real”, reclaman.

El Partido Nacionalista Vasco por su parte sostiene que podrían apoyar medidas siempre que estén acordadas dentro del Gobierno y sean “adecuadas” para el objetivo que se persigue y haya “discriminación”. En este sentido, ven bien la reunión con las distribuidoras del ministro Planas y no tanto la medida que propone Podemos “porque puede provocar serios problemas a los pequeños comercios” y en todo caso es una política que no “puede ser indiscriminada”.

Tanto la CUP como el BNG se han sumado por su parte a la presión al Gobierno para que regule los precios. “¿Para qué gobiernan PSOE y Unidas Podemos?”, se ha preguntado la portavoz del partido independentista catalán, Mireia Vehí, que ha considerado que si se quiere gobernar para la gente se han de regular los precios de la vivienda y de los alimentos. “Si no, el mercado los regulará solos y hará que ganen los que más tienen”, ha dicho.

Yolanda Díaz plantea la intervención del mercado

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene, como Podemos, que el Gobierno debe actuar sobre el precio de los alimentos pero difiere ligeramente sobre la propuesta del partido que lidera Ione Belarra para que las medidas que tome el Ejecutivo no permitan que las empresas se terminen quedando con los márgenes a costa del dinero público. En este sentido, Díaz propuso hace meses un acuerdo con las grandes distribuidoras para que se comprometan a rebajar los alimentos y ha deslizado en alguna ocasión que la legislación permite en ciertos casos la intervención del mercado.

Este martes, tras las declaraciones de Planas en Onda Cero, que ha calificado de “injustas” e “innecesarias” las críticas a los supermercados, ha publicado en Twitter una captura del artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, que contempla que el Gobierno pueda fijar “los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos” en varios casos, entre ellos, “cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas”.