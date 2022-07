Feijóo dice que los impuestos a energéticas y bancos repercutirán en los recibos y acusa a Sánchez de “podemizarse”

Alberto Núñez Feijóo cuestiona todas las medidas que anunció Pedro Sánchez durante el debate sobre el estado de la nación, especialmente los impuestos a las energéticas y los bancos porque considera que puede acabar repercutiendo “en los recibos” y en “más comisiones” para los consumidores. “Tenemos que tener blindado que esto no lo van a pagar los ciudadanos y que esto no va a disminuir las inversiones porque si no estaremos pagando los de siempre”, ha advertido el líder del PP, que ha defendido en una entrevista en Onda Cero que el incremento de impuestos se debe hacer con un “planteamiento moderado y no populista” porque si no “los bancos tomarán nota”.

Para el jefe de la oposición, que no se había pronunciado aún sobre el plan de Sánchez porque no puede participar en el debate del estado de la nación al no ser diputado, el presidente ha construido un “relato”. A su juicio, el Gobierno busca “responsables” de la subida de la luz y de los tipos de interés: las energéticas y los bancos. “Esa medida no vale”, ha dicho Feijóo, que se ha preguntado si “se va a repercutir el impuesto a la banca en más comisiones”. “¿Tenemos la seguridad de que esto no va a repercutir en los recibos?”, ha dejado dicho al aire.

Pero tampoco le convencen las propuestas en materia de transporte, que pasan por la gratuidad de los abonos de cercanías y rodalíes entre septiembre y diciembre. El líder del PP ha preguntado si se van a aumentar los trenes y conductores. “¿Los ciudadanos que viven en sitios donde no hay cercanías se van a beneficiar de algo?”, ha cuestionado. En todo caso, ha evitado en todo momento rechazar del plano las medidas bajo la premisa de que aún tienen que conocer la letra pequeña. Lo que sí ha echado en cara al presidente es que proponga nuevas iniciativas “cada quince días” dado que el decreto anticrisis que está actualmente en vigor y que el Congreso convalidará este jueves ya recogía una bonificación del 15% para esos transportes.

“La 'podemización' del presidente ha sido completa”, ha contestado. “Le ha comprado todas las propuestas a podemos y le ha salido barato porque las ha copiado”, ha agregado Feijóo, que ha asegurado que Sánchez “podría parecerse a Pablo Iglesias, fundador del PSOE”, pero que “ha preferido parecerse a Pablo Iglesias, fundador de Podemos”.

“Salí preocupado porque no tiene un plan para el país”, ha reprochado Feijóo: “Si uno no tiene un plan para el país al final queda al albur de sus socios”. “No tiene un plan para hacer frente a la inflación y la crisis energética, simplemente tiene un plan para acabar la legislatura”. El líder del PP ha reiterado, sin precisar, que se deben bajar impuestos a las clases medias y trabajadoras.

Lo que sí ha defendido es que la Comunidad de Madrid impulse becas para familias que superen los 100.000 euros de renta. “Lo que más me preocupa es que se den becas a todas las rentas bajas y que estén garantizadas”, ha respondido el líder del PP. “No podemos discutir que todas las rentas bajas que tengan unas notas mínimas tengan becas y esto en Madrid está asegurado”, ha dicho Feijóo, que ha defendido que a partir de ahí se puedan elevar los umbrales para repartir ayudas.