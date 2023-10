Feijóo reconoce que si Sánchez “tiene alguna posibilidad de ser presidente del Gobierno es gracias a Catalunya”

“Sánchez, si tiene alguna posibilidad de ser presidente del Gobierno es gracias a Catalunya”. Con estas palabras se ha expresado este martes a primera hora el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, no obstante, ha vuelto a acusar al jefe del Ejecutivo en funciones de un “fraude electoral” el 23J por no llevar en su programa electoral la amnistía a los condenados por el procés. La tesis de Feijóo es, por tanto, que si el PSC fue la primera fuerza en Catalunya fue porque no sabía lo que se iba a acordar con las fuerzas independentistas. “Nadie que votó al PSOE votó a favor del referéndum”, ha añadido, en una entrevista en esRadio.

La entrevista que le ha realizado Federico Jiménez Losantos ha comenzado abordando la reunión que mantuvieron el lunes Feijóo y Sánchez dentro de la ronda de contactos que ha puesto en marcha el jefe del Ejecutivo con motivo del encargo del rey para su investidura. “Intenté aprovechar para preguntar qué va a hacer por España”, ha respondido el líder del PP. También ha afirmado que Sánchez le dijo que no tenía fecha para el debate de la investidura, pero que “no va a ser a corto plazo”.

“No pronunció la palabra amnistía en ningún momento. Utilizó eufemismos como que hay que avanzar. Está trabajando en pagar el precio que el independentismo pide”, ha considerado. Para Feijóo, el presidente del Gobierno en funciones “no tiene consentimiento” para acordar una amnistía con los políticos independentistas y ha vuelto a pedir que Sánchez renuncie a formar gobierno para que haya elecciones el 14 de enero.

El líder del PP ha insistido en que la amnistía “no se sometió a las urnas” porque el PSOE “no lo llevaba en el programa electoral”. “Si no lo llevas en el programa y crees que debes aprobar una amnistía, métalo en el programa, explíquelo en la campaña y votemos en enero”, ha remarcado. Para Feijóo, en el caso de que se apruebe esa amnistía supondría “una decisión absolutamente reaccionaria”. Por ello, para él “no hay ninguna respuesta que no pase por un adelanto electoral”.

“Los socios de Sánchez no han condenado a Hamás”

Para Feijóo “la amnistía es una deslegitimación del pasado y el futuro” porque, de salir adelante, “no todos” los españoles serán “iguales ante la ley”. Sin que se haya aprobado, esa opción es para el líder del PP “lo más grave que ha ocurrido en 45 años de democracia”. Por eso ha justificado las movilizaciones callejeras de las derechas como la del domingo, en Barcelona. “Hay una enorme tensión de gentes que no entienden que España está en una situación que depende de dirigentes que aborrecen el país. Hay interés por manifestar el rechazo a la impunidad y el principio de igualdad ante la ley”, ha remachado

Respecto a la guerra entre Israel y Hamás, Feijóo ha anunciado que el PP va a pedir la comparecencia de Sánchez en el Congreso “para saber cuál es la postura” del Gobierno porque, a su juicio, “hay una contradicción permanente” sobre el conflicto. “Los socios no han condenado la acción terrorista de Hamás”, ha insistido.