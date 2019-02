Las 10 frases de Pedro Sánchez para convocar elecciones generales

El presidente del Gobierno ha despejado este viernes la incógnita de la fecha de las elecciones. Pedro Sánchez ha anunciado que adelanta los comicios previstos inicialmente para 2020 al próximo 28 de abril, dos días después de que el Congreso tumbase su proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Estas son las 10 frases que resumen la intervención del jefe del Ejecutivo, en la que ha hecho un repaso de sus nueve meses de acción de Gobierno y ha lanzado duras críticas a la oposición, especialmente a PP y Ciudadanos.

1. "En poco más de ocho meses y tras años de parálisis, se han aprobado trece leyes y más de 25 decretos leyes. Se han traspuesto directivas que dormían el sueño de los justos". Sánchez ha dedicado casi toda su intervención a presumir de la acción de Gobierno desde que el PSOE accedió al poder tras la moción de censura del pasado mes de junio.

2. "Creo que España no tiene un minuto que perder, España necesita avanzar y no dar pasos hacia atrás". Sánchez ha asegurado durante su intervención que gobernar sin presupuestos es "no hacer nada" y que prorrogar las cuentas de 2018 supondría un freno al progreso

3. "Me extraña que me pongan el cordón sanitario a mi y no a la ultraderecha. Pero uno elige a los amigos con los que ir". Así ha respondido el presidente del Gobierno cuando le han preguntado sobre posibles pactos y sobre el veto que ya ha anunciado Ciudadanos a pactar con el PSOE después de los comicios.

4. "Plantean un 155 permanente, es decir, perpetuar el problema. Nosotros defendemos el diálogo". Sánchez ha criticado la posición del PP respecto a Catalunya y a la negociación que el Gobierno planteó con los partidos independentistas. Este viernes, como ya ha hecho en varias ocasiones, ha recordado que el PSOE fue "leal" con el Gobierno de Mariano Rajoy en la cuestión catalana.

5. "Unos platean un país en el que solo caben ellos, nosotros un país en el que cabemos todos. Esta es la diferencia entre la foto de Colón y lo que ha defendido este Gobierno". El presidente del Gobierno ha mandado este mensaje en referencia a la concentración del Pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid, donde PP, Ciudadanos y Vox se manifestaron contra el diálogo con los partidos independentistas.

6. "Dentro de la Constitución y la legalidad estamos dispuestos a hablar y a dialogar. Dentro de la Constitución todo, fuera nada". Sánchez ha resumido con esta frase el argumento del Gobierno y el PSOE durante los últimos días para justificar el fin de las negociaciones con los partidos independentistas, cuyo voto era fundamental para aprobar los presupuestos.

7. "Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales, la ciudadanía ha visto la hoja de ruta del Gobierno". Sánchez se ha referido así a la derrota del pasado miércoles en la votación de los presupuestos, que el Ejecutivo planteó como un debate en el que exponer su acción de Gobierno consciente ya de que el Congreso avalaría las enmiendas de totalidad y tumbaría las cuentas.

8. "Llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar". Es uno de los mantras que el Gobierno ha repetido durante los últimos meses, salpicado también con algunos vaivenes sobre la posibilidad de continuar con las cuentas prorrogadas.

9. "La Justicia hace su trabajo y va por un lado y la política va por el suyo. Debemos salir del bloqueo en la que la han sumido [a España] los extremos". Sánchez ha respondido así a la pregunta de cómo puede influir en la campaña que se solape con el transcurso del juicio del procés. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, no vio problema en que el juicio coincidiese con las elecciones del 26 de Mayo, pero dijo que la suspensión del proceso quedaba en cualquier caso a expensas de lo que decida el tribunal del caso.

10. "Como siempre ha sido, está en las manos de los españoles y las españolas y lo que decidan, siempre, siempre, siempre será un gran acierto". Con esta frase ha cerrado Sánchez su intervención antes de dar paso a las preguntas.