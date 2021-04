Gabilondo suspende la gestión de Ayuso con un 1: "No suelo poner ceros"

Ángel Gabilondo ha sacado su vena de profesor universitario durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que le han preguntado qué nota pondría a la gestión de la pandemia que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. "No le pondré un cero, le pongo un uno. No suelo poner ceros", ha expresado el candidato del PSOE, que ha acusado a la presidenta regional y su equipo de estar "distraídos en otra cosa sin resolver los problemas". "No ha habido mucha capacidad de escucha ni de propuesta. No puedo calificar con buena nota", ha señalado Gabilondo.

El aspirante socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid se ha reafirmado en que la región tiene los peores datos epidemiológicos, aunque ha reconocido que no es una buena expresión decir que hay más "probabilidad" de morir por COVID-19. "Hay unos datos que (...) son la constatación de que en Madrid hay unos índices de fallecimientos y de mortalidad muy superiores a los de la media nacional", ha explicado Gabilondo, preguntado por una afirmación en la que dijo que había un 54% más de probabilidades de fallecer. El candidato socialista ha recordado las estadísticas publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad que reflejan que el porcentaje de fallecidos era del 59%, superior a la media nacional o que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes también supera la de la media del país.

Gabilondo ha evitado decir que Ayuso ha utilizado la vacunación políticamente, pero ha asegurado que "no ha hecho buena política con la vacunación". Sobre la posibilidad de adquirir la vacuna rusa Sputnik V, el aspirante socialista ha asegurado que él no se la pondría ni aconsejaría a nadie que lo hiciera, pero por "lealtad" con el "proceso europeo de vacunación". Frente a las críticas de la presidenta madrileña, ha recordado que el procedimiento se pactó a nivel nacional en el Consejo Interterritorial de Salud y que también está circunscrito al de la UE.

El candidato del PSOE reivindica su posición ante el ninguneo de Ayuso, que le ignora y mantiene la contienda con Pedro Sánchez. "Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez, señor Gabilondo, si es él el candidato en Madrid", dijo la candidata del PP este domingo en respuesta a su contrincante. “Si lo dice para molestar, tampoco tiene mucho éxito”, ha expresado él. Gabilondo ha pedido, además, a Ayuso que abandone la confrontación con las personas y confronte los programas.

En el ámbito del programa electoral, Gabilondo ha anunciado una medida que no estaba en el documento presentado por el PSOE la semana pasada: un complemento de 400 euros anuales a las pensiones no contributivas. El aspirante socialista ha dicho que se trata de una ayuda que existe en seis comunidades, entre ellas Catalunya, pero pretende que la de la región sea la más elevada de toda España.

El cálculo es que llegue a unas 40.000 personas que cobran pensiones no contributivas -es decir, aquellas que perciben personas que no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo- con un coste total para las arcas públicas de 17 millones de euros. Gabilondo ha recordado que en la Comunidad de Madrid este tipo de pensionistas solo tiene un complemento para el alquiler de vivienda.

Gabilondo renuncia a presentar más consejeros en campaña

Gabilondo se ha mostrado convencido de que la izquierda tiene una oportunidad en las urnas, a pesar de que todos los sondeos le dan la victoria al PP con Vox y ha recordado que los sondeos decían una cosa "parecida" en 2015 cuando el PSOE se quedó a un escaño de la Puerta del Sol.

Sobre las críticas que ha recibido el PSOE por anunciar que la actual ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, sería la vicepresidenta económica -procedentes de Pablo Iglesias y Mónica García-, Gabilondo ha dicho que no está "dando cargos a nadie". Además, ha mostrado su rechazo a la estrategia que hasta ahora estaba diseñada de hacer más anuncios del que sería el Consejo de Gobierno -como él mismo anunció en un acto el pasado jueves-.

Moncloa tenía previsto anunciar algunos nombres de los que serían consejeros, entre ellos el que ocuparía la cartera de Sanidad, pero Gabilondo ha decidido paralizar esa estrategia. "No tenemos la intención de repartir ningún cargo. Ni está en nuestro horizonte inmediato tener ningún otro nombre que presentar”, ha sentenciado el candidato.