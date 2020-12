La ministra González Laya, sobre Zapatero: "Es un ciudadano libre de expresar su opinión sobre Venezuela"

La Unión Europea ha aprobado una declaración unánime en la que no reconoce las elecciones legislativas celebradas este domingo en Venezuela, en las que no ha participado parte de la oposición. "No se han celebrado con garantías", ha dicho la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, al término del consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, sobre unos comicios en los que el partido del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha logrado más del 67% de los votos con una participación del 31%.

Una posición que no comparte el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien este domingo cuestionó la decisión europea: "Deseo que la UE haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones [contra Venezuela]", dijo el exmandatario socialista, durante una comparecencia en Caracas: "Todo el mundo puede entender mi discrepancia radical con la estrategia de la Administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves de información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados".

"Sé que en este proceso electoral hay partidos de oposición, más de 10, que han decidido concurrir a estas elecciones (...) también hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir en las elecciones", explicó Rodríguez Zapatero.

"El presidente Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la respeto", afirma la ministra González Laya: "Lo que hemos decidido todos es no reconocer el resultado de la elección parlamentaria, porque no cumple las garantías democráticas mínimas. La Unión Europea ha decidido iniciar una discusión para decidir la posición con respecto a la Asamblea Nacional actual y la figura del presidente encargado actual [Juan Guaidó]".

La mayoría de los países reconocieron a Guaidó como presidente encargado en enero de 2019. Casi dos años después, ese reconocimiento ha tenido escaso recorrido.

El comunicado de los 27, difundido por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell: "Las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano".

"Venezuela necesita urgentemente una solución política para poner fin al estancamiento actual y permitir la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia a su pueblo", dice la declaración: "La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades y líderes venezolanos a priorizar los intereses del pueblo venezolano y unirse urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por Venezuela, con el fin de encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política, a través de elecciones presidenciales y legislativas inclusivas y transparentes. La UE está dispuesta a apoyar este proceso y seguirá trabajando con todos los actores relevantes".