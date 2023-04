El Gobierno cree que Sumar movilizará a las “personas progresistas” y dice que ve al PP “preocupado”

El Gobierno está convencido de que los últimos movimientos en la izquierda no van a perjudicar el resultado electoral de los partidos de la coalición sino que, al contrario, van a movilizar a las “personas progresistas” en el próximo ciclo electoral. “Las acciones de este Gobierno y de todas las formaciones van a traer una movilización importante de las personas progresistas”, ha dicho este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que sostiene que la “preocupación” está en el Partido Popular.

“Creo que los nervios no están en este lado sino en el otro”, ha dicho la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha argumento que si no, no se entiende que el principal partido de la oposición esté cuestionando unos datos “plenamente objetivos y positivos” del empleo. “¿Qué pasa para que todo lo bueno sea malo para ellos?”, se ha preguntado.

Rodríguez ha puesto en valor las medidas y las políticas adoptadas por el Gobierno de coalición en estos años. “Hemos sido capaces de acordar y de forjar grandes acuerdos, no solo con el Gobierno sino con una amplia mayoría del arco parlamentario”, ha defendido la ministra, que ha mostrado su “máximo respeto” a todas las formaciones políticas que están en el Gobierno. “Creo que la oposición no encuentra mucho rédito en esta cuestión porque si no no se entiende el nerviosismo de la oposición”, ha vuelto a decir.

En Moncloa se basan en esa reacción airada del Partido Popular estos días a las medidas del Ejecutivo para sostener que están percibiendo malas señales de las encuestas. Este mismo lunes, el líder de la oposición ha dicho no entender “muy bien el triunfalismo del Gobierno”, porque, ha apuntado, en este primer trimestre del año hay más parados, concretamente 25.000 más, que en el último trimestre de 2022. Feijóo, además, ha vuelto a poner el foco en la “doble contabilidad” sobre los fijos discontinuos, que no es tal porque los datos de empleo se cuentan igual ahora que en las anteriores legislaturas.

“La preocupación no está en nosotros, está en el principal partido de la oposición. Si no no se entiende la reacción del PP ante estos datos plenamente objetivos, positivos, del empleo”, ha insistido Rodríguez. “[El líder del PP] ha llegado a cuestionar los trabajos de la Airef. ¿Dónde están los nervios y la preocupación electoral? ¿A qué se debe que Feijóo salga a cuestionar a la Airef cuando la Airef ha demostrado que no había ninguna cuestión con las estadísticas? Creo que los nervios no están de este lado sino en el otro lado”, ha considerado.

La portavoz no ha querido entrar en las divisiones exhibidas entre Podemos y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y ha insistido en que las medidas aprobadas como el acuerdo de pensiones, el último desembolso de fondos europeos, la reducción de la inflación o los datos del paro son “hechos que confirman el buen funcionamiento de la coalición”.

En el Gobierno creen por tanto que esto se va a empezar a ver reflejado en los datos electorales y que los últimos movimientos a la izquierda del PSOE, con el lanzamiento de Sumar y la candidatura de Díaz, van a revertir en una “movilización” del electorado progresista que podía estar desconectado.