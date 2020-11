El Gobierno inicia la ronda para negociar los Presupuestos de 2021 una semana antes del debate de totalidad

El Gobierno pisa el acelerador de los Presupuestos Generales del Estado. Una semana antes de que se debatan las enmiendas a la totalidad del proyecto de cuentas públicas para 2021 presentado por el Ejecutivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se reúnen con la mayoría de los "grupos parlamentarios que han mostrado su disposición a negociar", según ha comunicado el Gobierno. Las conversaciones para buscar las alianzas necesarias se producen un día antes de que se cierre el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad del texto, que se debatirán la semana que viene.

PSOE y Unidas Podemos cierran el acuerdo sobre los Presupuestos tras pactar que regularán los alquileres

Saber más

La ronda ha comenzado por Teruel Existe y, a lo largo del jueves, los representantes gubernamentales de PSOE y Unidas Podemos se reunirán con Ciudadanos, ERC, Eh Bildu, Junts (pero no el PDeCAT) Compromís, Nueva Canarias o el BNG. A la cita no asiste el PNV, molesto por la premura de la convocatoria. La presencia del partido de Inés Arrimadas en la ronda puede provocar roces dentro del Gobierno ya que desde la formación de Pablo Iglesias quieren dejarles fuera ya que, dicen, sus 10 votos no son necesarios y pueden poner en peligro algunas de las medidas sociales incluidas en el proyecto.

El Gobierno avisó a última hora de la noche del miércoles, lo que ha provocado algunas quejas de los grupos, aunque la mayoría han conseguido llegar a tiempo a Madrid desde sus lugares de residencia, ya que esta semana no hay Pleno en el Congreso. Los diferentes portavoces irán llegando a lo largo del día, por lo que el orden de las reuniones será un poco aleatorio.

Desde el PNV han informado de que el partido "no está en Madrid para sacarse fotos sino para defender los intereses de Euskadi". El malestar no significa que el partido que lidera Aitor Esteban en el Congreso no se vaya a sentar a negociar: "EAJ-PNV mantiene los contactos, las conversaciones y las negociaciones presupuestarias que, de forma discreta, actitud propositiva y vocación de acuerdo, viene manteniendo con el Gobierno español las últimas fechas".

De hecho, a la ronda de este jueves se llega con las conversaciones muy avanzadas. Los contactos entre el Gobierno y los partidos dispuestos a apoyar los Presupuestos que pongan fin a las cuentas de Cristóbal Montoro, aprobadas en 2018 y aún vigentes, se han sucedido en los últimos días. En el Ejecutivo y en los dos grupos que lo sustentan están convencidos de que superarán sin problemas el debate y votación de las enmiendas a la totalidad, lo que allanaría el camino para la aprobación final del proyecto ya que luego se entraría en una negociación del articulado.

A la ronda no asistirán los partidos que ya han rechazado el proyecto aprobado por el Gobierno. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves en una entrevista en TVE que "si Sánchez mantiene la subida de impuestos a millones de españoles, no hay posibilidad de acuerdo presupuestario, porque es una barbaridad subir los impuestos con la que está cayendo", informa Íñigo Aduriz.

Para Maroto, "no es verdad que Sánchez suba los impuestos sólo a los ricos, porque incrementa los impuestos a todo el que hace, por ejemplo, una aportación a un fondo de pensiones". El dirigente del PP ha subrayado, además, que "todo el mundo que tiene un seguro, de vehículos o de vivienda, y todo el que se beba una Coca Cola, o una Fanta va a pagar más impuestos". "Estos impuestos no son para los ricos, son para todo el mundo”, ha zanjado.