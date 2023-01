El Gobierno sale en tromba a exigir a Feijóo que desautorice los planes de Vox en Castilla y León

El Gobierno sale en tromba a recriminar a PP y VOX la iniciativa del Gobierno de Castilla y León para que en la sanidad pública se intente disuadir a las mujeres que decidan la interrupción voluntaria de su embarazo con una ecografía 4D y con la escucha del latido del feto y señala directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que desautorice las intenciones de sus socios. Tras el requerimiento oficial remitido ayer por el ministerio de Sanidad al Ejecutivo autonómico, este lunes se han sucedido los llamamientos de varios miembros del Gobierno central para que Feijóo dé instrucciones y desmarque a su partido de la agenda ideológica de la ultraderecha desautorizando lo anunciado por el vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo.

García-Gallardo insiste en que se ofrecerá a las mujeres escuchar el latido fetal y alaba a Hungría, donde es obligatorio

Más

“Son retrocesos ideológicos de los que no se apartan ni el PP ni el señor Feijoó”, ha dicho Isabel Rodríguez durante una entrevista en Onda Cero. Rodríguez ha denunciado que la intención del Gobierno de coalición del PP con la extrema derecha respecto al derecho al aborto “vulnera” la ley, y que por eso es motivo de “alarma” en el Gobierno central. “No vamos a tolerar ni un paso atrás en algo que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres”, ha explicado tras insistir en señalar a Feijóo por “evadir su responsabilidad” y no pronunciarse en contra de la medida.

Antes, la ministra de Sanidad también ha incidido en que el plan de la Junta de Castilla y León “no es admisible conforme a la legalidad vigente”. “La ley establece que, en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, lo que ha de plantearse a la mujer son los tipos de ayuda a los que puede tener derecho”, ha recordado Darias, que ha asegurado que “ya sea obligar o instar [a escuchar el latido fetal]” supone contravenir la legalidad vigente: “La Junta no tiene competencia y contraviene los derechos de las mujeres”, ha remarcado.

En una entrevista en la Cadena Ser, Darias ha advertido que el Gobierno utilizará “todos los mecanismos del ordenamiento jurídico” para “defender al legalidad vigente y los derechos de las mujeres”. Preguntada por la posibilidad de acudir a los tribunales, ha respondido: “Si fuera necesario, no tendremos ninguna duda en hacerlo”.

Requerimiento oficial

A través de un requerimiento oficial enviado al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, Moncloa pidió este domingo a la comunidad “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La propia ministra Darias ha explicado que fue ella misma quien envió otra carta el jueves al consejero de Sanidad, del PP, “para preguntarle de qué medidas estamos hablando” y le solicitaba el protocolo anunciado por su socio de coalición de extrema derecha. “En el primer párrafo me dice que el consejo de Gobierno no ha anunciado ningún tipo de medida y en el segundo párrafo me dice que estas medidas se pondrán en macha”, ha lamentado la titular de Sanidad.

En línea con el mensaje trasladado por la ministra portavoz, Carolina Darias ha destacado el “elocuente” silencio de Feijóo, a quien ha exigido “que ponga fin a esta tropelía”. “¿Esta es la moderación con la que iba a venir?”, se ha preguntado la ministra, que ha insistido en que “el PP no puede venir a cercenar derechos”.