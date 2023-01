García-Gallardo insiste en que se ofrecerá a las mujeres escuchar el latido fetal y alaba a Hungría, donde es obligatorio

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha insistido en que se ofrecerá escuchar el latido fetal a mujeres que tengan claro que quieren abortar. “Piensen ustedes en cuantas mujeres habrán acudido a su médico pidiendo interrumpir por presión y coacciones de su entorno familiar, social, pareja… ”Con esta posibilidad de tener información quizá una decisión más positiva para ella misma“, ha defendido en las Cortes de Castilla y León.

García-Gallardo ha asegurado que esta medida provoca una reducción de las interrupciones voluntarias del embarazo —un término que no le 'gusta' al vicepresidente— como ya ha hecho en Hungría —donde es obligatorio— y en algunos estados de Estados Unidos. “Me gusta mucho lo que hace el gobierno de Hungría. Ofrece alternativas, información y medidas en positivo”, ha subrayado.

El líder del partido ultraderechista en Castilla y León ha reiterado que el protocolo (que obliga a los médicos a ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal y ecografías 4D quieran o no abortar) será obligatorio para los facultativos y que entra en vigor este lunes, a pesar de que no se ha contactado con los profesionales ni hay ningún documento oficial ni rango jurídico que lo ampare.

García-Gallardo remacha que su objetivo es “proteger a todas las madres embarazadas”. “Ofrece información no solo sobre el estado de la gestación, sino sobre otras múltiples cuestiones como la hipertensión. Nadie va a tirarle la información a la cara”, ha afirmado antes de preguntar a los medios: ¿Por qué les asusta tanto que [ellas] tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto? Eso refuerza el derecho de información de las madres embarazadas“. Sin embargo, los psicólogos advierten de un ”chantaje emocional“ de mujeres que puedan ser vulnerables en ese momento.

Además, hay que tener en cuenta que más del 90% de los abortos voluntarios de Castilla y León se producen antes de las 15 semanas, según los propios informes de la Consejería de Sanidad. Normalmente las ecografías 4D se realizan por motivos clínicos y en el tercer trimestre del embarazo. Ante la posibilidad de que no haya suficientes equipos, García-Gallardo ha esperado que se hagan las pertinentes compras de material.

“Tapar la ineptitud del Gobierno”

Ante el requerimiento del Gobierno de España y el aviso de que acudirá a la Justicia si se aplica, el vicepresidente autonómico ha agradecido la defensa de estas medidas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. “Sanidad respondió de manera fantástica al requerimiento del gobierno”, se ha congratulado el líder de Vox en referencia a la nota de prensa remitida este domingo a última hora, en la que desafiaba al Gobierno y contestaba que se abstenga de dirigirle requerimientos y que emprenderá “acciones jurídicas”.

García-Gallardo ha hablado de “sobreactuación” para “tapar los verdaderos problemas” que tiene España: “su ineptitud al proteger a las mujeres, con una ley de 'Solo sí es sí', que las ha dejado indefensas cuando Castilla y León se consolida como la región más protectora de los derechos de las madres embarazadas”. En Castilla y León ha habido catorce rebajas de condena en aplicación de la Ley del 'Solo sí es sí'.

El PP de Castilla y León acusa al Gobierno de “traspasar todas las líneas rojas”

El secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez ha acusado al Gobierno de “traspasar todas las líneas rojas” en las relaciones institucionales, con información “absolutamente falsa”. Vázquez, que no tiene cargo en el gobierno de la Junta, acusa al ejecutivo central de “atacar” para “tapar” que “violadores y agresores sexuales” están “saliendo a la calle por la Ley del 'Solo Sí es Sí'. También justifica ese ”ataque“ por ”electoralismo y venganza“ por rechazar ”una y otra vez“ las políticas socialistas.

“El gobierno de Castilla y León no ha aprobado ningún protocolo que limite los derechos de los derechos de los sanitarios y las mujeres. Aquí se apuesta por la libertad para los médicos y las mujeres”, ha aseverado Vázquez, que ha pedido al Gobierno de España que sea “duro” con aquellos “que se saltan una y otra vez la Ley” y no con quien es “leal a España” y “cumple la legislación vigente”.

El exvicepresidente de la Junta (PP) habla de “chantaje emocional” y “convivencia imposible” con Vox

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, habla de “chantaje emocional” y “convivencia imposible” con Vox. “Son derechos de la mujer regulados por Ley. Todo lo demás es chantaje emocional”; ha zanjado a través de Twitter.

🔴Buenos días🔴El Barcelona recupera la grandeza🔴68 muertos al estrellarse un avión en Nepal🔴El debate sobre el protocolo de CyL no me gusta nada🔴Son derechos de la mujer regulados por Ley.Todo lo demás es chantaje emocional🔴La convivencia política con VOX se hace imposible🔴 — jadesantiago (@jadesantiagovll) 16 de enero de 2023

Igea reclama la dimisión del consejero de Sanidad

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reclamado la dimisión del consejero y su comparecencia para explicar este “despropósito”. “Alguien va a tener que dimitir: o el consejero de Sanidad o el vicepresidente. Porque si el consejero admite que ha cambiado el protocolo o que se va a cambiar a petición de un partido político sin consultar con las sociedades científicas ni el Colegio de Médicos, tiene que dimitir inmediatamente”, ha exigido Igea ante un consejero que “no ha abierto la boca”.

Además, Igea ha advertido que el profesional que plantee escuchar el latido fetal o una ecografía 4D a una mujer que quiera abortar puede verse “delante de los tribunales”. “La modificación del Código Penal prohíbe taxativamente acosar, chantajear o menoscabar el derecho de las mujeres”, ha explicado el también exvicepresidente autonómico.

“El presidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Ginecología ha dicho que esto no está en el protocolo y que no está admitido por las sociedades científicas ni si puede tener algún efecto nocivo si se hace de forma sistemática”, ha agregado Igea: “No se pueden alterar los protocolos asistenciales a voluntad de un partido político que no pretende mejorar la atención sanitarias, sino provocar una polémica como esta”, ha reprochado

Además, ha asegurado que obligar a escuchar el latido fetal “no tiene sentido” porque hasta las nueve semanas lo más probable es que ni siquiera se oiga el latido fetal. “Esto es un absoluto despropósito”, ha reprochado. “No se puede obligar a un facultativo a hacer algo que carece de valor clínico. El que dice eso no tiene ni idea de lo que se ve en una ecografía 3D a las 8 semanas. Es ignorancia, atrevimiento”, ha afirmado Francisco Igea, que también ha reprochado el “silencio pasmoso” del presidente de los Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig.

Se espera una rueda de prensa del PSOE este lunes por la mañana.