Los grupos políticos, salvo el PP, denuncian la falta de transparencia en la protección de los bienes culturales

La asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio ha convocado, de manera telemática, a los portavoces de cultura de los principales grupos políticos que se presentan a las elecciones del 4-M, para debatir sobre la protección de los bienes culturales de la Comunidad de Madrid y todos coinciden en la necesidad de mejorar y ampliar los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y un control jurídico adecuado. La agrupación ciudadana que se encarga de la defensa de estos bienes desde hace una década, asegura que la transparencia "brilla por su ausencia" en los trámites burocráticos para conservar y defender el patrimonio. Lamentan la falta de recursos (Patrimonio es un 8,7% del presupuesto destinado a la cultura) y que a los madrileños les resulta "imposible" conocer el estado de la tramitación de los expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC). La falta de control democrático que supone esta situación ha quedado en evidencia en el caso de la venta en 2012 del retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, pintado por Goya en 1795, que ha contado elDiario.es. Juan Miguel Villar Mir adquirió al marido de Esperanza Aguirre, por cinco millones de euros, la valiosa pintura, y la expresidenta se lo ocultó a la Administración que dirigía.

Esperanza Aguirre utilizó su cargo como presidenta de Madrid para ocultar el Goya inédito

Como ha indicado Alberto Tellería, de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, a resolver esta situación enquistada durante los gobiernos del PP no ayuda la reforma de la Ley autonómica del patrimonio, que aprobó el PP en 2013 y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el 20% de su articulado hace cinco años. Han pasado dos legislaturas y la norma sigue sin adecuarse al mandato constitucional. La asociación, además, avisa de que la creación de la misma no se puede hacer de espaldas a la sociedad, porque es en ella donde reside la voluntad de la protección del patrimonio. Por eso es prioritaria la transparencia, indican. En estos momentos hay bienes incoados a la espera de ser declarados BIC desde 1977.

Alicia Torija, por Más Madrid, ha citado el caso del Goya de Esperanza Aguirre y Villar Mir para hablar de un modelo "lucrativo" e incompatible con el control y la protección de los bienes culturales, pero también ha señalado el olvido en el que se mantiene a Velintonia (la casa de Vicente Aleixandre), la destrucción de parte del conjunto de Damas Apostólicas y el inmueble de Peironcely, donde Robert Capa realizó una foto. Además, ha asegurado que la Ley del PP tumbada en el Constitucional era "desprotectora" y similar a los planteamientos de la reforma de la Ley del Suelo aprobada por el PP. También ha sacado los colores al partido de Isabel Díaz Ayuso cuando ha señalado que en el apartado cultural de su programa no aparece ni una mención a la futura Ley de patrimonio. "Necesitamos transparencia en los procesos de declaración de un BIC, así como la publicación de las actas", sostiene Torija. Y avisó que la Comunidad de Madrid no puede perder más elementos del patrimonio por expolio: "No podemos permitir que el patrimonio histórico se nos sustraiga a la sociedad".

Pedro Corral, portavoz del PP, ha propuesto para resolver el oscurantismo en los trámites vinculados al patrimonio, que el ciudadano acuda al portal de transparencia a preguntar por los BIC. Sobre la nueva Ley, que Ciudadanos no presentó y que debería haberse aprobado esta legislatura, ha asegurado que iba a llamarse Ley de Patrimonio Cultural, porque pretendía ampliar los bienes a proteger. Por todo ha defendido el papel de la exconsejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, de la que destacó su "actitud dialogante" y a la que Isabel Díaz Ayuso también alabó en el momento en el que la cesó de su puesto. Corral excusó a la antigua consejera por no haberla aprobado: "No se ha presentado por la pandemia". Desde el grupo Ciudadanos, Miguel Mayoral, ha preferido no nombrar a Rivera de la Cruz y tampoco ha podido detallar en qué términos estaba reformando la Ley. Su propuesta más llamativa es acabar con la clasificación BIC e instaurar una clasificación de bienes "puntuados con estrellas". Mayoral ha reclamado más transparencia porque "el patrimonio es pan para España".

La representante del PSOE, Manuela Villa, aseguró en su intervención que los bienes que conforman el patrimonio de la Comunidad de Madrid necesita un marco normativo que proteja el patrimonio "tal y como se merece" y "unas normas que nos doten de mejores herramientas de control". Coincide con Ciudadanos en la capacidad del patrimonio para generar riqueza. Mariano Muniesa, por Podemos-IU, pide cultura participativa y transparencia para que la ciudadanía sea capaz de controlar los procesos de conservación y protección del patrimonio. "No existe transparencia sin la participación ciudadana", por eso propone que los catálogos e inventarios sean accesibles para cualquiera. Por último, ha pedido más personal para la Dirección General de Patrimonio para resolver las centenares de peticiones BIC que atascan la administración. Jaime de Berenguer, de Vox, dijo que no se ha cambiado la ley aunque había voluntad, necesidad y acuerdo entre todos los partidos. "Por algún motivo que desconocemos, no se ha hecho", expresó. Para resolver la falta de transparencia y control propuso que la gestión se llevara al procedimiento blockchain –un registro para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones de criptomonedas– porque así "eliminamos intermediarios y se mejora la gestión del patrimonio con menos gasto". Y puestos a eliminar, también ha propuesto acabar con la consejería de Cultura porque produce "muchos cargos y muchas cargas".