El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”

La investigación de una organización criminal dedicada a trasladar cannabis desde Andalucía a los países nórdicos condujo a las policías sueca y española hasta Joakim Broberg, hijo del empresario de la construcción en la Costa del Sol Lars Gunnar Broberg, casado desde hace décadas con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó una sorpresa a los agentes españoles cuando éste celebró con un socio el poder que había revalidado el Partido Popular en Marbella, donde gobierna su madrastra, y el triunfo meses antes de Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas: “Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”.

Una sociedad de la alcaldesa de Marbella invirtió 3,1 millones en un banco de Luxemburgo en 2010

Saber más

El 29 de mayo de 2019, Joakim Broderg llamó desde su teléfono móvil a su “socio” Mark Holmen, también investigado en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales. Es miércoles, son las 17:04 y apenas han pasado 72 horas desde que se celebraran las elecciones municipales. Broberg está en un establecimiento llamado Sports Bar y comenta: “Está sentado a mi lado el calvo que nos iba a dar las tres licencias en La Quinta (…) los que nos dieron nuestra licencia, las tres…”

Un poco más adelante, Broberg aclara que “el calvo” es un cargo del Ayuntamiento de Benahavís, otra joya para la construcción inmobiliaria de lujo en la Costa del Sol, localidad de la que Muñoz fue número dos del Ayuntamiento y donde comparte con Lars Gunnar Broberg, padre de Joakim y también imputado en la causa, una mansión de 12 millones de euros. “El Calvo… ¿Te acuerdas? El que es un poco jefe allí [en Benahavís]. Él no es el alcalde pero es el jefe de los cambios ténicos en cuanto a licencias”, explica. “Está sentado con los tres técnicos, con todos, también han ganado, mayoría absoluta”, añade Jokim Broberg a Holmen.

Pero es a continuación cuando el investigado hace una afirmación que pone aún más en guardia a los agentes. Se trata, escribe la UDEF, de una conversación “muy esclarecedora”. La transcripción es la siguiente: “Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesó el pasado 29 de septiembre a 27 personas por integrar la citada organización criminal de narcotráfico y blanqueo. Según el auto de procesamiento, Jokim Broberg es uno de sus presuntos cabecillas. Su padre, Lars Gunnar Broberg, habría participado en al menos dos operaciones de blanqueo de capitales procedentes de la venta de la droga.

El inicio de la operación se remonta a tres años antes, cuando la policía sueca pidió colaboración a las autoridades españolas. La Policía y la Guardia Civil emprendieron una investigación secreta bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En febrero de 2021 llegaron los registros y las detenciones. Y con ellos, la sorpresa: en el operativo eran detenidos el marido y un hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

En aquel momento, la regidora del PP vinculó la operación a un intento por dañar la imagen de Marbella, al tiempo que dijo que la honorabilidad de su marido quedaría demostrada cuando se levantara “el secreto del sumario”. elDiario.es reveló este lunes las conclusiones del mismo, en forma de auto de procesamiento, en el que el juez propone juzgar a Lars Gunnar Sunne Broberg por integrar una organización criminal y participar “activamente” en el blanqueo del dinero obtenido.

Según ha dicho la alcaldesa este lunes el auto del juez García Castellón del 29 de septiembre y la decisión del pasado jueves de detener la actuación contra Lars Gunnar Broberg, de 80 años, por su presunto mal estado de salud, se enmarcarían en la cercanía de las elecciones. “Hay quien quiere volver a insistir, ya sabemos que hay interés, hay unas elecciones cerca y ha salido muy bien la feria. A partir de ahí está claro que hay algún grupo que tenga especial interés”, ha dicho Muñoz al ser preguntada en rueda de prensa.

En el informe de la UDEF incorporado a la causa, los policías advierten: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. En las mismas conclusiones, la UDEF solicitaba, como así ocurrió, que se decretara el secreto de las actuaciones.

Fuentes del caso han explicado a elDiario.es que la voluminosa y enrevesada trama de narcotráfico y blanqueo de capitales ha capitalizado la investigación, pero que la línea que apunta a posible delitos de corrupción no ha sido cerrada y que al respecto adquieren relevancia las tomas de declaración fijadas para los investigados el próximo mes de noviembre.

“El Calvo”, en el departamento de Urbanismo

La afirmación de Jokim Broberg (49 años) puso a los policías a trabajar en una nueva línea de investigación. Los agentes de la UDEF identificaron al “calvo”, Juan Carlos C. R, destinado en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento. Los policías también encontraron una licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Benahavís con la firma del alcalde José Antonio Mena Castilla y el citado Juan Carlos C. R como secretario. “Consultadas las bases de datos policiales coinciden sus características físicas con el apelativo utilizado por Broberg”, añaden los agentes en su informe.

Quedaba identificar los planes de Broberg y Holmen: la edificación de una casa de lujo “probablemente ubicadas” en La Quinta, zona de El Colorado, en la localidad de Benahavís. “Holmen le dice a Broberg que nadie puede entrar a trabajar hasta que no tengan el permiso de obra y le pide ayuda con el tema, denotándose la influencia que tiene Broberg en la corporación local”, escribe la Policía.

La UDEF concluye: “De las conversaciones telefónica interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamaiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí, localidad limítrofe y de la cual también fue alcaldesa [en realidad teniente de alcalde] en el pasado (entre los años 95 y 98). Esta influencia la utilizaría en su propio beneficio, contando con la colaboración de personas de su círculo cercano”.

La llamada con Mark Holmen no es la única que llamó la atención de la UDEF. Unos días después, el 2 de junio de 2019, Joakim Broberg, marca el teléfono de una sociedad denominada Golf Valley Administration, pero quien responde al otro lado se identifica como “Vega Colorado”. Se trata de una constructora de su padre, Lars Gunnar Broberg. Golf Valley Administration está registrada a nombre de los hermanos Balmaseda de Ahumada.

Juan Luis Balmaseda, ex teniente de alcalde del partido de Jesús Gil en Marbella era el representante de la sociedad gibraltareña a través de la cual Lars y la alcaldesa Muñoz compraron su mansión en Behenavís. Vega Colorado es a su vez la empresa que se benefició de que Muñoz reordenase el plan urbanístico en 2008 y regalara terrenos a Benahavís porque en esta localidad sí se podía construir. El asunto llegó al Supremo, que terminó archivándolo.

“A tenor de la interceptación telefónica, Joakim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”.

“Pedro Sánchez es el presidente más tonto que ha habido”

Una tercera llamada, de 30 de mayo de 2019, sirve para que Broberg llame a un despacho de arquitectos e intermedie en favor de un ruso, denominado Oleg Gurkov. Este empresario tiene un problema con el permiso para la terraza de un local. Broberg habla con Nicolás Aguado, quien contesta: “Yo no sabía nada de eso, a mí no me ha dicho nadie nada”. La UDEF concluye que de esta forma, el hijastro de la alcaldesa denota “sus fuertes vínculos con el Ayuntamiento de Marbella”. “Es lo del Blue, en Marbella, lo de Oleg. Llegó el día antes de las elecciones eso”, dice Joakim Broberg.

Hay un cuarto asunto, en otra llamada del 2 de junio. Joakim llama a Holmen y le propone ir a ver a “la hermana de Titi”, quien trabajaría “para la responsabilidad de Puerto Banús [Marbella]”. Según la Policía se refiere a Estrella M.U, secretaria de dirección en Puerto Banús SA desde mayo de 1983.

Y hay algo más en esa conversación, Broberg llama a un interlocutor y hablan en inglés sobre un tal Bigas, quien “conoce al ministro de Turismo de España”. “Ahora es un puto socialista, pero sí, podemos llegar a él”, añade. “¿Sabes que los que gobiernan ahora son los socialistas españoles, no?”. Su interlocutor contesta que sí y que “eso da miedo”. Joakim remata: “Pedro Sánchez es el presidente más tonto que jamás haya habido gobernando el país”.