Iglesias reclama el voto el 4M como "garantía" de un Gobierno de izquierdas frente a los "complejos" de Gabilondo

"Somos garantía de que con nosotros se hacen políticas de izquierdas. Menos de las que nos gustaría, pero hemos demostrado, a costa de nuestro prestigio, de recibir ataques brutales, que nosotros somos firmes hasta el final. Y eso es imprescindible, no se les pude ganar si les pedimos perdón y con complejos. Hay que ganarles demostrando que somos más". Así ha reclamado Pablo Iglesias el voto para Unidas Podemos el próximo 4 de mayo en las elecciones de la Comunidad de Madrid. El candidato, acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha puesto como ejemplo de lo que ofrece a los madrileños la gestión del Ejecutivo central.

Unida Podemos ha celebrado su primer acto de la campaña del 4 de mayo en uno de los lugares más simbólicos para el partido fundado por Pablo Iglesias en 2014. En Lavapiés se presentó el proyecto. En las librerías, locales y bares de este barrio del centro de Madrid, hoy víctima de una gentrificación que expulsa a los vecinos y negocios tradicionales para abrir apartamentos turísticos o franquicias, se fraguó el proyecto que hace siete años puso del revés la política española. No solo. También algunas experiencias posteriores, como Ganemos (después Ahora Madrid) o, claro, Más Madrid. Desde entonces, Lavapiés siempre se ha volcado con este espacio, hoy escindido en dos, y ha votado mayoritariamente bien a Unidas Podemos, bien a Más Madrid. Será uno de los detalles por dilucidar este 4M: con quién está Lavapiés.

Uno de los puntos principales de la vida de Lavapiés es precisamente la Plaza Nelson Mandela, donde se ha celebrado el primer acto de la, quizá, última campaña en primera persona de Pablo Iglesias. El mitin lo ha abierto la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien ha hablado de su paso por el barrio cuando llegó a Madrid desde Navarra y de la evolución que ha sufrido. "Lavapiés conjuga el Madrid que queremos y el que nos quieren imponer. Un Madrid de la especulación, donde los comercios se convertían en Sportium, propiedad de Blackstone, donde los pisos de alquiler se convertían en pisos turísticos ,como subían los precios del alquiler y muchos vecinos se tenían que ir del barrio porque no podían pagarlos". Frente a ese barrio, Belarra ha expuesto el que "vio nacer el 15M, las redes de solidaridad de los vecinos para frenar las redadas racistas, y a los vecinos poner el cuerpo para parar los desahucios".

La ministra de Derechos Sociales ha agradecido a Pablo Iglesias su paso de dejar el Gobierno central para ser candidato en Madrid, aunque ha reconocido que no es suficiente para acabar con 25 años de dominio de la derecha. "Él ha abierto la brecha que ha podido, pero entre todos tenemos que ser capaces de ensanchar la brecha para que quepa el Gobierno del cambio", ha dicho. "Nos han robado mucho", ha dicho Belarra, "el transporte público. la sanidad, la educación. Y la esperanza de creer que hay un gobierno alternativo posible". Y ha concluido: "Pablo Iglesias nos ha devuelto la esperanza de que el 4 de mayo es posible un gobierno decente, de cambio ,de coalición, que cuide a su gente".

La penúltima en intervenir ha sido la vicepresidenta y ministra de Trabajo, quien ha presentado a su predecesor como líder de Unidas Podemos en el Gobierno, por el que ha pedido una gran movilización. "Haced campaña en todos los barrios. Movilizaos. Tenéis que garantizar que Unidas Podemos está fuerte para poder cambiar la vida de la gente. Esto es lo que ha hecho Pablo Iglesias en el Gobierno de España". Díaz ha agradecido a Iglesias haber logrado esa coalición con el PSOE: "No seríamos capaces de cambiar la vida de la gente, de tener el escudo social, sin valentía". Y ha advertido: "Si no, se van a movilizar ellos y ellas".

"Hay algunos que ya nos dicen cuál va a ser el resultado", ha ironizado Díaz sobre las encuestas. "Pero el resultado lo ganamos nosotras", ha añadido. "Las primaveras siempre son tiempos de turbulencia, de cambios. Pero siempre salimos adelante porque sale el sol. Os pido que os toméis esta campaña en serio. No se trata de ganar elecciones, está en juego la democracia y recuperar las instituciones para la gente", ha concluido ,con un mensaje dirigido también a quienes dudan dentro del campo progresista. Díaz ha alabado "no solo la valentía" de Iglesias, "sino su convicción de que se puede ganar Madrid". "No todos somos iguales. Necesitamos muchos votos para poder cambiar la vida" de Madrid.

Ganar para "hacer lo contrario"

"No queremos ganarles para aceptar lo que dicen, sino para hacer lo contrario", ha dicho Iglesias, quien ha defendido confrontar con las propuestas del PP y las políticas que ha llevado a cabo en los últimos lustros. "El próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid va a priorizar la educación pública. Sin matices. ¿Cómo no va a ser lo prioritario?", ha dicho. También en otras materias: "Vamos a decir que frente a la sanidad privada, la prioridad solo puede ser la pública. Hay que invertir 1.000 millones más. Sin matices". Y ha zanjado, en una clara referencia a Ángel Gabilondo, que ha dicho que no quiere tocar los impuestos. "Y claro que es necesario una reforma fiscal para acompasar con lo que dice la Constitución. No puede ser que los únicos que se esfuercen sean los pequeños empresarios, los autónomos y los trabajadores. No pedimos más que respetar la Constitución", ha concluido.

Iglesias ha defendido "la valentía" de Yolanda Díaz para "construir" con los ERTE "el escudo social". O la de Belarra, para decir en sede parlamentaria que la Iglesia católica ha tapado escándalos sexuales durante muchos años. O la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la ley del solo sí es sí, "digan lo que digan algunos señores con toga". O de Alberto Garzón, ministro de Consumo, por poner coto a la publicidad de las casas de apuestas.

"Somos una garantía, por eso nos machacan", ha dicho Iglesias. El candidato de Unidas Podemos ha cerrado su discurso con un alegato clásico en su partido. " Estamos muy cerca. Me dijeron que no se podía, que estaba acabado. Vamos a demostrar el día 4 que vamos a gobernar en la Comunidad de Madrid. Adelante que estamos cada día más cerca, Adelante que sí se puede".

En el acto también han intervenido los principales candidatos de Unidas Podemos que acompañan a Iglesias en la lista: Isa Serra, número 2, Vanessa Lillo (IU) y los independientes Alejandra Jacinto, Agustín Moreno y Serigne Mbayé. El líder del sindicato de los manteros ha sido una de las personas más aplaudidas por un público que rondaba las 300 personas en el que se repartían casi a partes iguales los rostros blancos y los de color. Mbayé, quien ha reclamado a la "clase obrera" el voto, ha dado paso precisamente a la ministra de Trabajo, una novedad en la historia política de España.

Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, ha hecho un sentido alegato en defensa de un barrio que conoce muy bien y en el que ha participado mucho como defensora del derecho a la vivienda. Igual que Isa Serra, precisamente condenada y a espera de un recurso ante el Tribunal Supremo, por los altercados que se produjeron en 2014 durante un desalojo en una de las calles de Lavapiés. "Nos jugamos echar a la fanática de Ayuso y evitar que entren los energúmenos de Vox en el Gobierno, que se alimentan de odio y miedo", ha dicho Serra, para añadir: "No quieren a Pablo Iglesias porque es el que va a revertir las políticas del PP que tanto daño han hecho". La dirigente de Podemos ha cerrado con otro alegado en defensa de Unidas Podemos frente a otras opciones del campo progresista: "No se revierten haciendo lo mismo que el PP, se revierten con valentíam enfrentándose al PP y a quienes se las dictan".