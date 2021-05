El jefe de la brigada política del PP acusa de "oportunismo" a la comisión de Kitchen y se niega a responder "ni a un saludo"

El comisario Eugenio Pino, quien fuera número dos de la Policía entre 2012 y 2016, se ha negado a contestar esta tarde a ninguno de los grupos parlamentarios de la comisión que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Pino es el artífice de la brigada política que organizó la Operación Kitchen y está imputado por ello en la Audiencia Nacional, dentro del caso Villarejo. Su brigada política organizó otros ataques a la oposición como el informe PISA contra Podemos o la Operación Catalunya.

Cuando la presidenta de la comisión ha intentado dar la palabra al portavoz socialista, Pino se ha adelantado y ha leído un breve comunicado: "Esta comisión, la actitud investigadora de la comisión, no es jurisdiccional y es de naturaleza política y solo emite juicios de oportunidad política. No estoy obligado a declarar. Los argumentos que aquí se exponen carecen de validez jurídica y solo la condición de certeza la garantiz el proceso judicial en base a una tutela judicial efectiva. He declarado bajo secreto de sumario como testigo e investigado".

Sicilia ha insistido y Pino ha contestado: "No voy a contestar a ninguna pregunta. Ni a un saludo". El portavoz socialista ha continuado preguntando cuestiones a Pino como si se cree merecedor de las medallas que ha recibido o si se cree digno merecedor de seguir diciendo que pertenece al Cuerpo Nacional de Policía. Pino respondía a todas las preguntas con un "sin comentarios".

Cuando Felipe Sicilia le ha pedido al menos respeto y educación porque ni siquiera parecía atender a las preguntas, Pino ha dicho que el PSOE está personado en la causa y que todo lo que tenía que decir ya se lo ha contado al juez. Sicilia le ha replicado que si no "se le revuelven las tripas" cuando otros comparecientes le acusan de conocer y dirigir la operación Kitchen y por qué no contaba "su verdad". "Algo tendrá que ocultar", ha añadido el portavoz socialista ante el silencio del policía jubilado.

Secreto sumario testigo e investiado