El juez del caso Villarejo imputa a López Madrid por contratar al comisario para "hostigar" y "desacreditar" a Elisa Pinto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigado al empresario Javier López Madrid al considerar que hay indicios de que contrató al comisario Villarejo para "hostigar" y "desacreditar" a la doctora Elisa Pinto. La imputación se produce en el marco de la pieza del caso Villarejo que investiga la contratación del policía, cuando estaba en activo, por parte del yerno de Juan Miguel Villar Mir para, además de los fines citados, sabotear cualquier causa judicial contra López Madrid por el acoso a la mujer.

La jueza propone juzgar a López Madrid y al comisario Villarejo por el acoso y apuñalamiento a la doctora Pinto

La citación de López Madrid en la Audiencia Nacional llega tres meses después de que una magistrada de Madrid propusiera en un auto juzgar al consejero de OHL y a Villarejo por el acoso y apuñalamiento de la doctora en el marco de la contratación que investiga la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción y García-Castellón decidieron investigar únicamente la contratación de Villarejo como un encargo más de los que componen la distintas piezas del caso Villarejo y que la Audiencia de Madrid juzgue el acoso y la agresión.

Entre la documentación incautada al comisario han aparecido distintos indicios de la citada contratación del policía por parte del poderoso empresario. En el auto de imputación dictado por García-Castellón se revela uno de ellos. Se trata de una conversación que Villarejo mantiene con terceros en enero de 2017 en la que el policía afirma: "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un “embolao” y ni me has llamado para decirme ... (...) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".

El juez reproduce la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción en la que ésta describe esta contratación de Villarejo, disfrazada como "gestión de crisis", como el "fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

En mayo de 2017, Villarejo escribió en una agenda personal, también incautada, el temor que sentía por que la doctora Pinto le fuera a señalar en una rueda de reconocimiento ordenada por el juzgado de Madrid, como finalmente ocurrió, lo que derivó en su imputación. En dos ocasiones anteriores, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del comisario Eugenio Pino había conseguido eximir de su asistencia al policía alegando supuestos viajes de trabajo en el extranjero.

El juez García-Castellón también ha ordenado que se interrogue, igualmente como imputados, al propio Villarejo y a su socio, el abogado Rafael Redondo. Todas las diligencias habían sido solicitadas por Anticorrupción.