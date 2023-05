Un juez condena a Dalas Review a indemnizar a su exsuegro, borrar varios vídeos y leer la sentencia en su canal

Un juzgado de Barcelona ha condenado al youtuber Daniel Santomé, conocido como 'Dalas Review', a indemnizar con 12.000 euros al padre de su ex pareja, la también influencer Miare. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que Dalas insultó al padre de la joven de manera injustificada al llamarle “maltratador” o “agresor de mierda” y, además de la indemnización, adapta la condena a su canal de YouTube donde tiene más de diez millones de seguidores: debe borrar los nueve vídeos donde le insultó y debe publicar hasta cuatro vídeos leyendo su sentencia condenatoria “con una narración suya al mismo volumen y velocidad” que usó para insultar al padre de su ex pareja.

La Fiscalía pide 5 años de cárcel para el 'youtuber' Dalas Review por abuso sexual a una menor

Más

Daniel Santomé inició su carrera como youtuber hace más de una década, centrándose primero en el contenido relacionado con los videojuegos y en los últimos años al enfrentamiento con otros influencers, polémicas públicas y reacciones a vídeos de otras personas. Adquirió dimensión internacional cuando participó en el lanzamiento de un videojuego llamado Fur Fun que tuvo que ser retirado de la plataforma Steam por su mala calidad. También fue acusado de abusos sexuales por una seguidora menor de edad, proceso judicial en el que fue absuelto sin que la Fiscalía, que había pedido cinco años de cárcel para él, recurriera la exoneración.

En su faceta personal, el youtuber también protagoniza desde hace años un enfrentamiento público con su expareja, la streamer María Rubio, conocida como Miare's Project, y uno de los múltiples choques ha sido el perro Argos, que ambos tuvieron en común y que la Justicia ordenó devolver al joven. En ese contexto, Dalas Review publicó una serie de vídeos en los que insultaba directamente al padre de su ex pareja y que ahora le cuestan una condena de 12.000 euros por vulnerar su honor y su imagen, en un pleito en el que la parte demandante ha sido representada por el abogado David Bravo.

El padre de la joven streamer denunció a Dalas Review por un total de nueve vídeos publicados en su canal, donde tiene más de diez millones de seguidores, en los que se refería al demandante como “maltratador, agresor de mierda, cobarde enfermo que está mal de la cabeza”, se refería a ellos como una “familia de delincuentes” y afirmaba, entre otras cosas, que “le gusta pegar a mujeres indefensas en la calle”, en alusión a un incidente relacionado con el perro.

El juzgado de instrucción número cinco de Barcelona decide condenarle por vulnerar tanto el honor como la imagen del padre de Miare's Project. La “relevancia social” del youtuber, seguido por “miles de adolescentes”, da importancia a unos insultos que, según esta sentencia, no están amparados por la libertad de expresión. “No podemos decir en este caso que se trate de una mera subida de tono en el conflicto entre las partes, ya que como indica el señor letrado de la parte actora, no se trata de un vídeo, sino de nueve, subidos a redes a lo largo del tiempo”, dice la sentencia.

Hace hincapié la resolución, todavía recurrible, en el uso de la palabra “maltratador” para referirse al demandante. “En el siglo XXI, y con el esfuerzo que se realiza por parte de las administraciones públicas en materia de violencia contra la mujer no se pueden utilizar de manera espuria excusándose en un pretendido enfado o calentón del momento”, explica la sentencia. El magistrado lanza duros reproches al youtuber: “Es difícilmente comprensible que nadie con una inteligencia media pueda pensar que con la excusa de la libertad de expresión, se pueda manifestar toda esta serie de improperios sin que el receptor no se sienta agredido y que el sistema no reaccione”.

El resultado es una condena económica para Dalas Review, todavía recurrible ante la Audiencia de Barcelona y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Una indemnización de 12.000 euros para el padre de su ex pareja por vulnerar su imagen y su honor, además de la obligación de borrar un total de 11 vídeos, la mayor parte en los que vertía los insultos. Pero también debe leer esta sentencia “una vez a la semana durante un mes con el mismo tono” durante un mes y mantener esos vídeos durante medio año en su canal.