El juez usa una providencia para contestar a las críticas por citar a Begoña Gómez en campaña: “No hay ley que lo impida”

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha hecho uso de uno de los instrumentos que la ley destina para que dirija causa judicial para contestar a las críticas políticas y mediáticas, realizadas fuera del proceso, por citar a la mujer del presidente del Gobierno en plena campaña electoral.

“Dada cuenta; Este instructor no conoce precepto alguno ni de la C.E. [Constitución Española], ni de la L.O.P.J [Ley Orgánica del Poder Juidicial], ni de la L.E.Crim [Ley de Enjuiciamiento Ciminal, ni de la Ley Orgánica de régimen electoral general ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso”, afirma en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Peinado remata su razonamiento en otras tres líneas: “Por otra parte, la costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley”.

El pronunciamiento más relevante de cuantos se han producido en las últimas horas es la carta “a la ciudadanía” del presidente del Gobierno refiriéndose a la citación de su esposa. “Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, razonaba Sánchez. En otra decisión inédita, el juez hace uso de su juzgado, de los funcionarios que en él trabajan y de un instrumento que le otorga la ley para administrar justicia para entrar en la contienda política y responder al presidente del Gobierno.

Interrogar a un enfermo

En la misma providencia anuncia que se va a desplazar a un hospital de Madrid a tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés, quien no figura como imputado en la causa, se encuentra aquejado de una grave enfermedad y al que había citado a su juzgado como testigo. Se trata del antiguo compañero de cátedra de Begoña Gómez dueño de una empresa adjudicataria de contratos públicos.

Además de revelar el centro médico en el que el testigo está ingresado, el juez añade que ha tomado declaración a un médico que trata a Barrabés y que, “a la vista de sus manifestaciones” va a ir al hospital entre los días 17 y 23 de junio, para que se comunique a la Gerencia del hospital madrileño.