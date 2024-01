Junts vota contra la ley de amnistía y fuerza una última negociación en el Congreso

Fue un anuncio de primera hora de la mañana que se ha confirmado a media tarde, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Junts ha votado en contra de la aprobación de la ley de amnistía pactada en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. La norma, con carácter de ley orgánica, requería de una mayoría absoluta para ser refrendada, pero al no lograr esos 176 apoyos necesarios –ha habido 171 'síes, 179 'noes' y ninguna abstención– ha vuelto a la mencionada comisión, que tendrá entre 15 días y un mes más para debatir sobre las enmiendas ya registradas, antes de volver al Pleno para su votación definitiva. El plazo lo decidirán los letrados del Congreso en las próximas horas, ya que esta ley se tramitó por la vía de urgencia y este martes no había una postura única.

Junts, que sí ha apoyado el dictamen, ha decidido en cambio no respaldar el conjunto de la normativa precisamente después de que el PSOE no aceptara sus enmiendas, encaminadas a incluir en la ley cualquier delito, incluso los calificados como terrorismo o traición. Una “amnistía integral”, como calificaba este mismo martes en el Pleno la diputada Miriam Nogueras.

A juicio de la formación de Carles Puigdemont, la ley en este momento no da suficientes garantías de amnistía para todos los implicados en el procés, por lo cual deben incorporarse sus enmiendas o volver a negociar el texto completo. Las diferentes acciones judiciales de los últimos días, como los vínculos establecidos por el juez Manuel García Castellón con un supuesto terrorismo del propio Puigdemont, muestran, en opinión de Junts, cómo la ley tiene grietas que permitirían a ciertos magistrados no aplicar la amnistía.

“No tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido”, ha asegurado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, durante la defensa de las enmiendas de su grupo en el Pleno en el Congreso. “Detener la represión a medias no es detenerla”, ha dicho Nogueras, que ha insistido en que siguen manteniendo su voluntad de negociar “hasta el último minuto”. “Esta ley tiene unos agujeros con los que la justicia española puede dejar la ley en papel mojado”, ha proseguido.

Reproches de ERC a Junts

Con todo, Junts ha sido el único grupo que apoyó la investidura de Pedro Sánchez que no ha respaldado este martes la ley de amnistía. Y varios de los socios se lo han reprochado. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha criticado precisamente ese ‘no’ de Junts al argumentar que la ley tiene “fuerza suficiente” como para no “cambiar según los jueces prevaricadores que quieren hacer naufragar esta ley”. La diputada de ERC ha asegurado que los jueces están logrando su objetivo y que “no hay que hacer” la ley “pensando en los jueces, sino en su solidez y robustez para que no sea atacable desde la perspectiva jurídica”. “Y se habían llegado a acuerdos”, ha zanjado.

“Dijimos que esta ley debía ser lo más amplia posible”, apostillaba después Ion Iñarritu, de EH Bildu. “Debemos proteger a todos los que se pueden beneficiar de esta ley. Sabemos que no es posible hacerlo al 100% porque siempre puede haber jueces prevaricadores metiendo el morro y tomando decisiones”, advertía a Junts, que no le ha hecho caso y ha mantenido su 'no'.

El diputado del PSOE Francisco Aranda ha defendido el redactado de la ley de amnistía negociado en el trámite parlamentario con los socios. Un texto que se ha elaborado con “diálogo dentro de la legalidad”, aunque tal y como está será rechazado, si todo va según lo previsto, por los siete diputados de Junts y tendrá que negociarse de nuevo en la Comisión de Justicia con un mes de plazo.

“El estado de derecho es fuerte y robusto. No teman [señores del PP]: ni se rompe ni se va a desgajar. Sigue sin romperse. A no ser que un día vuelva a caer en sus manos. Con ustedes, dos referéndums. Con nosotros, diálogo dentro de la legalidad y política para hacer política”, ha proseguido el diputado socialista durante el debate de la ley en el Pleno del Congreso.

“Abrir una nueva etapa” en Catalunya

Por el momento, el 'no' de Junts, sumado a los de PP y Vox, devuelve el texto a la Comisión de Justicia del Congreso donde, en el próximo mes, PSOE y Junts tendrán la oportunidad de seguir negociando en busca del desbloqueo de la que es la norma estrella de la legislatura. “El PSOE está dispuesto a hablar y mantiene su compromiso político: abrir una nueva etapa en Catalunya, garantizar la convivencia y culminar la desjudicialización. Pedimos a todos los grupos parlamentarios, que han pactado el texto de esta ley, la madurez política y la fortaleza necesarias para que la amnistía llegue a buen puerto”, señalaban esta tarde desde la dirección de los socialistas.

Frente al bloque proclive al acuerdo, este martes se volvió a rebelar el PP de Alberto Núñez Feijóo, que, junto a Vox, mantuvo su estrategia de crispación. “No será un delito. pero no tienen perdón. Van a amnistiar actos de otros, pero la historia no les amnistiará a ustedes”, les ha dicho el líder de los populares a los socialistas. Él está convencido de que la ley saldrá adelante, pese al contratiempo del Pleno de este martes.