Junts confirma que no apoyará la ley de amnistía si el PSOE no acepta sus enmiendas

La ejecutiva de Junts per Catalunya ha decidido no apoyar la ley de amnistía si no se aceptan cambios de calado en su articulado. La norma, ampliamente reclamada por el independentismo, se someterá este martes a una votación clave en el Congreso donde podría quedar aprobada en la Cámara y solo a la espera del trámite en el senado. Sin embargo, el texto que ha llegado al pleno no convence a Junts, que reclama que el PSOE tenga en cuenta sus enmiendas, encaminadas a incluir en la ley cualquier delito, incluso los calificados como terrorismo o traición.

Según han explicado fuentes de la formación, el análisis que hacen del texto que se votará este mismo martes en el Congreso es que la ley en este momento no da suficientes garantías de amnistía para todos los implicados en el procés, por lo cual deben incorporarse sus enmiendas o, de lo contrario, volver a negociar el texto completo. A su juicio, las diferentes acciones judiciales de los últimos días muestran cómo la ley tiene grietas que permitiría a los ciertos jueces no aplicar la amnistía, algo que creen que queda descartado con sus enmiendas.

Desde Junts destacan que su idea es apurar la negociación pero también afirman que en esta ocasión ven muy poco margen de acuerdo con el PSOE, que considera que ya llegó a un acuerdo final la semana pasada, cuando introdujo cambios en la ley pactados con ERC y Junts.

“Junts siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todo el mundo y debe ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos sobre todo vista la deriva de varios estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera”, recoge el texto aprobado por la dirección del partido.

Ante esa situación, el grupo capitaneado por Míriam Nogueras tiene la intención de seguir negociando, con la defensa de llas dos enmiendas que aún mantienen vivas. Pero, si el PSOE opta por no aceptarla, el grupo tiene el mandato de no votar favorablemente a la ley, lo que supondría que el texto regresaría a la comisión de Justicia donde volvería a tener un trámite de cerca de un mes.

Hay que tener en cuenta que un texto legal solo puede ser devuelto de pleno a la comisión una vez, es decir, la próxima vez que llegue a la votación final, decaería si no tiene mayoría absoluta para aprobarse.