Koldo García se niega a declarar ante la comisión del Senado pero afirma que tiene “la conciencia muy tranquila”

El ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García se ha negado a contestar a las preguntas de la primera senadora que le interroga este lunes en el marco de la comisión de investigación por la compra-venta de mascarillas en pandemia. “Por sentido común, que sea la justicia la que resuelva”, ha dicho García, imputado en la Audiencia Nacional en la operación Delorme. En una de sus breves intervenciones, García ha asegurado que tiene “la conciencia muy tranquila”.

Puntual a la cita de las 11:00 de la mañana, la mesa de la comisión ha sentado al ex asesor de José Luis Ábalos en una esquina. La primera interviniente ha sido la portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, del Grupo Mixto. Por un momento parecía que Koldo García intervendría, pero después de aclarar que él estaba perfectamente localizable, ante las informaciones de que había problemas en ser contactado por el Parlamento, comenzaron los silencios.

La senadora de UPN ha empezado a preguntarle por los políticos del PSOE que decidieron que fuera a las listas del PSN por la localidad de Huarte o al Parlamento Navarro en 2015. García se ha acogido a su derecho a no declarar. Caballero ha enunciado sus preguntas y solo un atisbo de indignación ha hecho a García responder en dos ocasiones. Ha ocurrido cuando la senadora ha preguntado a Koldo García unas manifestaciones en las que recomendaba a terceros parecerse a José Luis Ábalos. “¿Qué tenían que aprender?”. “Lo mismo que usted”, ha respondido tajante García. La última pregunta ha versado sobre si tiene la conciencia tranquila. “Muy tranquila”, ha respondido el compareciente.

Koldo García había empezado diciendo: “En ningún momento he querido esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona totalmente localizable, cualquier persona puede localizarme, mi teléfono lo tiene todo el mundo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada quince días comparezco en el juzgado. Eso de que no se me puede localizar...”. García ha dicho después que no sabe si sigue militando en el PSOE, a la pregunta realizada ya por Caballero. Solo antes, en una cuestión sobre cuando empieza su militancia socialista, Koldo ha dicho: “Mi aitite (abuelo) y mi aita (padre) estaban ya vinculados al PSOE”.

“¿Me citarán cuando me declaren inocente?”

Los sucesivos portavoces han optado por recitar sus preguntas o acortarlas al comprobar que el compareciente no contestaba. En un momento dado, García ha querido explicarse: “Mediáticamente, a mi ya me han crucificado vivo. Y a cualquier persona que haya estado al lado mía, diciendo que usted habló con uno, habló con otro, que si tiene relación con uno..., Yo ya no puedo tener relación con nadie porque ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente, mal expresado, pero muerto, y ahora lo que quieren ustedes es... Si es algo serio, de verdad, yo les voy a responder seriamente. No tengo los medios para poderle responder, todavía no dispongo de las herramientas para poder confirmar nada de lo que me están preguntando”.

Koldo García ha emplazado a los senadores a volver a la cámara alta cuando haya una resolución judicial sobre su presunta implicación en la trama de corrupción. “Yo estaría encantado de volver y responderles, pero una vez tenga la herramienta y haya hablado con su señoría”. García ha añadido: “Por favor, los medios ya se han encargado de todo esto y ustedes van a seguir para dar más carrera o más largo esta tirada, y esto se alarga innecesariamente. La pregunta es: ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?”.

En varias casiones, Koldo García ha cerrado los ojos y ha resoplado. Ha ocurrido, por ejemplo, cuando el portavoz socialista le ha preguntado si había realizado intermediaciones para traer material sanitario a España en lo peor de la pandemia. “Me acojo a mi derecho a no declarar”, ha dicho después de resoplar y mirar a su abogado, que se sienta tras él.