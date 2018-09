El líder liberal en Holanda pide endurecer los castigos en las áreas desfavorecidas

El líder del partido liberal (VVD) de Holanda, Klaas Dijkhoff, aseguró hoy que el proceso de integración de los inmigrantes en el país "ha fracasado" y pidió castigar la criminalidad en los barrios desfavorecidos con "el doble de pena" que en otras zonas.

"La palabra 'gueto' es un prejuicio en nuestro país, pero tenemos sociedades paralelas donde los hombres mantienen a sus esposas en casa, sus hijos no aprenden holandés hasta la edad de cuatro años y eligen un marido a sus hijas", afirmó el exministro de Justicia y miembro del partido del primer ministro, Mark Rutte.

En una entrevista hoy con el diario holandés "AD", Dijkhoff explicó que, en su opinión, las personas que residen en vecindarios problemáticos y cometen crímenes deben enfrentar "el doble de pena" que las personas que viven en otros lugares del país.

Añadió que se debe exigir a los padres que envíen a sus hijos a la guardería para que aprendan el idioma y la cultura holandesa porque, explicó, los niños en algunos barrios comienzan el colegio sin hablar correctamente el holandés.

"No somos un país libre si esa libertad no es para todos", afirmó el político liberal, antes de pedir la elaboración de una lista de zonas donde la población inmigrante no occidental supera el 50 % y donde el desempleo y la delincuencia sean altos, y el nivel educativo y los ingresos sean bajos.

Dijkhoff recogió todas sus ideas en un plan que dice que, si no obtiene el apoyo del gabinete, presentará en el Parlamento holandés para someterlo a votación, porque considera que el Gobierno "no va lo suficientemente lejos" en sus esfuerzos por lograr la integración de los inmigrantes.

Los otros tres partidos que forman la coalición del Gobierno -Llamada Democristiana (CDA), los progresistas D66 y Unión Cristiana- no apoyan "a priori" esta idea de castigar doblemente la criminalidad en los barrios problemáticos.

"Estigmatizas un vecindario, pero no te preguntas cómo acabó esa gente allí. Quizás sea debido a las menores oportunidades. No vamos a resolverlo (el problema) de esta manera", afirmó el líder de D66, Alexander Pechtold, durante un debate sobre el presupuesto en el Parlamento holandés.