Uno de los jueces pide absolver al PP por no considerar probado que conociese las mordidas de Majadahonda y Pozuelo

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Partido Popular por lucrarse con 245.000 euros de la trama Gürtel cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados, Ángel Hurtado, que discrepa con el fallo y pide la absolución del PP.

El razonamiento de este magistrado conservador no niega que los cabecillas de la red, Francisco Corrrea entregase fondos a los candidatos del partido para pagar sus campañas electorales en los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda, defiende que el Partido Popular a nivel nacional no tenía por qué estar al tanto de esas mordidas ni de lo que hacían los alcaldes en esos ayuntamientos. "Hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los jueces", alega este magistrado que critica a sus dos compañeros de tribunal por que el "lucro que pudo haber con ocasión de unas elecciones municipales en Majadahonda y Pozuelo haya servido para introducir pasajes donde colocan al Partido Popular y al Grupo Correa en una estructura de colaboración estable".

A diferencia de sus dos compañeros, que consideran probado que el partido a nivel nacional se benefició de las comisiones ilegales que pagaron mítines de sus candidatos en Majadahonda y Pozuelo, el voto particular considera que la sentencia no explica "por qué el PP era conocedor de lo que se hiciera en estas agrupaciones". Hurtado sostiene, en consonancia con la defensa que ha hecho el abogado del Partido Popular en el juicio, que los alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda "estaban actuando a espaldas del partido". El fallo tampoco explica, destaca el voto particular, "que el PP, como formación política haya tenido un beneficio".

El magistrado discrepante subraya que fueron Ortega y Sepúlveda -condenados a 38 y 14 años, respectivamente- "los que se beneficiaron de las cantidades que proporcionó Francisco Correa, ya que son los que se presentan a las elecciones municipales y solo en cuanto son militantes de dicho partido, es por lo que se considera beneficiado éste".

Su tesis distingue en todo momento entre el PP nacional y municipal. "Teniendo en cuenta que Francisco Correa a quien entregaba personalmente los fondos a Guillermo Ortega y a Jesús Sepúlveda, se ve con más claridad la distancia que hay entre esas irregulares entregas y el PP nacional, y en consecuencia, el desconocimiento de este la imposibilidad de control de lo que se hiciera a sus espaldas".

El mismo voto particular propone la absolución del extesoreso del PP Ángel Sánchís Perales y de su hijo, Ángel Sanchís, condenados ambos a un año de prisión por blanqueo de capitales, al entender que no quedó acreditado en el juicio que conocieran la procedencia ilícita del dinero.

También se manifiesta en contra de la condena al exconcejal de Estepona, Gerardo Galeote. El tribunal ha establecido para él siete años de cárcel por adjudicar directamente desde el Ayuntamiento contratos a la red de Correa a cambio de viajes y otros servicios. El voto particular se apoya en un testimonio del propio Correa en el que negó las dádivas para lamentar que sus compañeros de tribunal "habiendo dado crédito al testimonio [del cabecilla de aquella trama] descarte esta parte de él sin la menor explicacion".

El voto particular también discrepa con la condena al exdirector general de Inmigración del Gobierno de Esperanza Aguirre, Carlos Clemente, alegando que la decisión de que su departamento contratase con Gürtel las tomaba su compañero de Gobierno, Alberto López Viejo. El fallo condena a Clemente a cinco años y nueve meses de cárcel.