Maíllo, sobre el futuro de IU: “Los partidos tenemos que canalizar las aspiraciones sociales, no al contrario”

Antonio Maíllo ha apelado este lunes a contar con personas “que trasciendan a la organización” para “la defensa de los valores democráticos” y ensanchar el espacio progresista para frenar el avance de la extrema derecha y la posibilidad de que gobierne, como ha ocurrido este fin de semana en Francia gracias a la formación de un Frente Popular en la segunda vuelta de las elecciones legislativas.

Según el recién elegido coordinador federal de Izquierda Unida (IU), “en esa movilización social está la clave”, pero deben de ser “las organizaciones políticas la que tienen que canalizar las aspiraciones sociales y no al contrario”. “En esa posición es en la que va a estar IU”, ha señalado en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados.

No obstante, Maíllo ha descartado la posibilidad de que ese modelo en España sea copiar al de Francia. En concreto, al ser preguntado si en ese nuevo espacio progresista que defiende IU debe estar también el PSOE, el coordinador federal de IU ha recordado que los socialistas aquí tienen “una oferta electoral audaz” y propia, por lo que no hace falta incluirles en esa fórmula. “El escenario [en España] es diferente al de Francia. No olvidemos que ese acuerdo [del Frente Popular] se ha producido cuando los sectores progresistas se han visto con el agua al cuello”. Además, ha recordado que los sistemas electorales de ambos países son también “diferentes”,

El sábado pasado Maíllo reunió por primera vez a la nueva dirección ejecutiva del partido en la que fue ratificado como coordinador federal con 129 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones. En dicha reunión se afrontó el debate sobre el futuro de la formación, afectada por la crisis dentro de la que fuera la formación de Yolanda Díaz. Maíllo urgió entonces a recomponer una izquierda alternativa tras los malos resultados en el ciclo electoral de Sumar, la coalición en donde IU está integrada, alertando de que ahora “no se está para tonterías” ni “para irrelevancias palaciegas”, mientras renegaba de los proyectos basados en los “hiperliderazgos”, un reproche dirigido veladamente a Yolanda Díaz, según interpretaron muchos, a la que, sin embargo, sigue defendiendo y poniendo en valor por su papel en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Maíllo ha puesto este lunes de ejemplo el resultado de la segunda vuelta de las elecciones en Francia en la que una coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular, ha logrado frenar a la extrema derecha, y podrá formar gobierno. A su juicio esas elecciones han sido “muy importantes” porque “demuestran que la ola reaccionaria no es irreversible”. En este sentido ha apelado a extender el modelo de gobierno progresista que hay en España a los demás países de la Unión Europea: “En el debate electoral ha habido una apelación referenciada del Gobierno de España y lo que se trata no es de asumir que los gobiernos reaccionarios avancen en Europa, sino que el modelo de España se extienda”, ha defendido. “Está en disputa la construcción de un nuevo sentido común, un nuevo modelo que dispute el odio”, ha añadido, y ese proyecto de futuro a su entender “depende de la movilización popular”.

Dicho esto, ha abundado en que “se deben crear políticas que ensanche derechos, que mejoren las condiciones materiales de vida de la gente porque no se trata solo de contener a la extrema derecha sino de atacar a las causas que la encienden”. “Lejos de abordar recortes, lo que hay que hacer es ensanchar derechos”, ha zanjado. “Hay una lección que ya tuvimos [el 23J] y tenemos ahora, que la unidad tiene que ser un objetivo o instrumento para seguir consolidando una Europa progresista. Es evidente que si fuéramos fragmentados esos objetivos no se conseguirían”. “Si no se hace ese giro social el monstruo va a seguir estando allí”, ha alertado.

El coordinador federal de IU, ha dicho que el resultado en Francia supone “un día de alegría frente a la Europa de Orbán, de Meloni o de Abascal” y “no sabemos de Feijóo y qué va a ser cuándo sea mayor”, ha ironizado. En este sentido, ha cargado después contra “el discurso reaccionario” e “impostor” “que desarrolla el líder del PP, ”sobre todo en los últimos días con un intento de apropiarse de la extrema derecha, aunque saben que la gente suele preferir el original a la copia“. A Feijóo le ha achacado ”incapacidad para desarrollar un proyecto de país definido“ mientras gobierna con la extrema derecha.