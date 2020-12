Marlaska defiende la reforma para renovar el CGPJ si el PP sigue dilatando el acuerdo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido este miércoles la reforma que registraron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías necesarias y esquivar el bloqueo de los 'populares' a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque ha reconocido que "el fin no justifica los medios".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha dejado claro que esta reforma, de ser finalmente necesaria, sería "conforme a la Constitución y a los principios de independencia judicial que vienen exigidos por la Unión Europea y el Consejo de Europa".

"El fin no justifica los medios, pero la solución no sería contraria a la Constitución. Garantizaría la independencia judicial en los parámetros máximos. No hay ninguna preocupación. No pasemos al segundo debate. Tendríamos que ser más claros en hablar del bloqueo y en los términos que está aconteciendo", ha insistido.

La tramitación de la reforma solo se llevaría a cabo, como ya explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si el PP no se aviene a negociar. Este mismo martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aviso que el Ejecutivo reactivará la reforma del CGPJ si en un "tiempo prudencial" los 'populares' no facilitan la renovación.

En esta línea, el titular de Interior ha querido "dejar clara cual es la situación actual del debate", que llega "dos años y medios" después de que un "partido de gobierno como el PP" haya decidido "colocarse en la trinchera partidista bloqueando".

"Aquel partido que se dice garante de la Constitución, parece que a la mañana lo es pero a la tarde se olvida de ella. Hace dos años estuvimos a punto de llegar a un acuerdo al poco de llegar al Gobierno, y fue un whatsapp de Cosidó el que echó el acuerdo atrás", ha lamentado.

Así, Grande-Marlaska ha criticado que el partido liderado por Pablo Casado se haya escudado en excusas "muy tristes para no cumplir" las "obligaciones constitucionales". "Es importante y necesario tomar responsabilidad en todo momento, sea al precio que sea", ha asegurado, incluso si eso pasa por asumir un desgaste electoral en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña.