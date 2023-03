La moción de Yolanda Díaz: invitación a Sumar desde el Congreso

La vicepresidenta segunda del Gobierno subió los escalones de la tribuna del Congreso, ajustó los micrófonos, miró al candidato Ramón Tamames, encogido en su asiento, y le habló hasta extenuarlo. “Usted representa en esta cámara a los que empuñan la Constitución como un arma arrojadiza, pero se niegan a cumplirla”, le recordó al candidato de la ultraderecha y ex miembro del Partido Comunista de España, donde ella todavía milita. El discurso, aplaudido por toda la bancada de la coalición, a la que reivindicó ministerio a ministerio, tuvo una importancia simbólica apenas un día después de anunciar la fecha del acto en el que lanzará previsiblemente su candidatura con Sumar; en la semana en la que ha colocado la piedra angular del proyecto con el que aspira a unificar a la izquierda para las próximas generales.

La semana había arrancado en domingo, un día antes de lo previsto. La vicepresidenta segunda subió a un tren a primera hora de la mañana con destino Sevilla, para un acto de Sumar donde congregó a unas mil personas y a otro grupo numeroso que no pudo entrar, y donde estuvo arropada por la plana mayor andaluza de Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz o Alianza Verde y Equo, así como por dirigentes de Podemos. Cuando subió al escenario ya sabía que al día siguiente haría pública la fecha del acto de lanzamiento de su plataforma, el 2 de abril en Madrid. Y sabía también que intervendría en la moción de censura promovida por la ultraderecha, tal y como había acordado con el presidente, Pedro Sánchez.

Con ese planning meticulosamente diseñado, Yolanda Díaz trazó en Sevilla las líneas maestras del discurso que 48 horas más tarde repetiría en el atril del Congreso. “Aprovechemos la ocasión para recordar la Constitución y decirle al PP que sus propuestas se rebelan frente el mandato del constituyente español”, dijo. “El objetivo no es presentar un programa de gobierno, el único objetivo es que nos vayamos del Gobierno. En términos democráticos es bastante serio. No juguemos con las palabras ni las personas”, advirtió a continuación.

Para la segunda premisa, la vicepresidenta se reservó un mensaje velado, una respuesta a Podemos, que la semana anterior había planteado las condiciones para asistir al acto de presentación de su candidatura: un acuerdo previo con varios requisitos, el fundamental: unas primarias abiertas. Yolanda Díaz citó, aunque sin nombrarlo, unas palabras que Pablo Iglesias pronunció en 2019, en el acto a las afueras del Museo Reina Sofía, en la vuelta de su permiso de paternidad.

“Sé bien que es difícil sumar tradiciones diferentes, que es difícil sumar lo distinto, lo diferente, a las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. Pero tengo claro que cuando aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% del programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa, tenemos que caminar juntas”. Las palabras fueron casi exactas a las que había pronunciado el exvicepresidente y la persona que lo designó y del que está muy distanciada. Cuando Iglesias pronunció las originales, se acababa de producir la salida de Íñigo Errejón del partido y quedaban pocos meses para que comenzara el ciclo electoral de ese año, en el que acabaría habiendo dos elecciones generales, autonómicas y municipales.

El lunes, con un mensaje coordinado en las redes sociales de Sumar, Yolanda Díaz anunció novedades: “Tengo muchas cosas que contaros”. Nadie duda que el 2 de abril en el polideportivo Magariños, cuna del Estudiantes de Baloncesto, lugar tradicional de actos de políticos, la ministra de Trabajo desvelará que se presenta como candidata a la presidencia del Gobierno y que cerrará así el ciclo que comenzó con la retirada de la política de Pablo Iglesias hace dos años, cuando la designó como líder del espacio de Unidas Podemos.

El anuncio de la fecha movilizó rápidamente a las organizaciones que forman parte del espectro político que quiere liderar la ministra. Mónica García, líder de Más País, anunció un día después que asistiría. También lo han hecho a lo largo de la semana los líderes de los comuns, Ada Colau, Izquierda Unida, Alberto Garzón, y de los ecologistas Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, y Verde Equo, con sus coportavoces Florent Marcellesi y Silvia Mellado.

Pero la sucesión de anuncios también agravó el debate abierto por Podemos sobre las condiciones para un acuerdo electoral que los de Ione Belarra quieren abordar ahora y el resto de formaciones prefieren postergar hasta que después del 28 de mayo, tras las municipales y autonómicas. Este jueves, los equipos de Sumar y de Podemos mantuvieron una reunión de la que no han trascendido detalles.

“El 2 de abril empieza todo. Voy a tomar una decisión importante en mi vida e invito a toda la ciudadanía a sumar a un país diverso, feminista, ecologista que tiene futuro”, dijo el miércoles, en una entrevista en RNE a primera hora, tras el discurso de la moción de censura aplaudido por todo su espacio, si bien con menos entusiasmo por parte de Podemos. En esa entrevista volvió a reivindicar la coalición (“Tenemos gobierno de coalición por muchísimo tiempo”), cargó contra el PP (“El rey está desnudo, estaba ausente el señor Feijóo”) y habló de forma más clara sobre las cuestiones internas del espacio.

“Los liderazgos los decide la ciudadanía, no tengan duda que las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía, no creo que este sea el obstáculo”, explicó ante los micrófonos de la radio pública, donde lanzó varios mensajes a Podemos y también a Pablo Iglesias. “Quiero que esté Podemos en ese acto. Creo que no hay ninguna razón para que no esté. Podemos sigue siendo una fuerza importante para el país”, dijo primero. También criticó su designación “a dedo” por el ex secretario general del partido: “Me ha pesado porque soy una demócrata, hay que respetar a las formaciones. Yo no soy de Podemos, la decisión era de relevancia”, añadió en un recordatorio de que algunas de las decisiones más importantes del espacio habían olvidado las primarias.

El exlíder de Podemos había reaccionado al anuncio de Yolanda Díaz con un artículo en la revista Ctxt en la que planteaba su visión sobre cómo debía organizarse el espacio político de cara a las próximas elecciones. “¿Por qué son imprescindibles las primarias? Porque son la única garantía de que, en caso de que los partidos no lleguen a un acuerdo sobre lo que pesa cada uno, la unidad esté garantizada”, decía. Iglesias hizo una referencia a las primarias que dilucidaron el liderazgo en la izquierda chilena y que llevaron a Gabriel Boric a liderar ese espacio y permitieron que después se convirtiese en presidente del país. Curiosamente, en la entrevista de Radio Nacional, la ministra también citó al mandatario chileno: “Voy lenta, a veces me critican por eso. Como dice el presidente Boric, voy lenta porque vamos lejos”.

Este sábado, culminó su proceso de escucha, antes del cierre en Madrid, con un acto en Canarias en el que resumió esas líneas que defendió en la tribuna del Congreso, pero en el que aprovechó además para lanzar de nuevo un mensaje al interior. “No se gana un país sin mirar hacia afuera. La vida está fuera. Los problemas están ahí fuera, en la gente que está en el paro, la gente que no tiene ayuda de dependencia. Nuestra misión histórica es atender esa gente”, dijo. Y cerró: “No necesitamos hablar de nosotras mismas. No le interesa nada a la gente lo que hacemos en el interior de nuestras entidades. No ganamos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales”. “Queremos mirar hacia afuera”, insistió.

Ciertamente, el proceso de escucha que ha desarrollado desde hace un año y medio, con grupos de trabajo sectoriales que están elaborando en paralelo un programa de Gobierno, se ha retrasado respecto a los planes iniciales y finalmente su lanzamiento quedará muy pegado a las elecciones autonómicas y municipales. Después de que los partidos, sobre todo Podemos, le hayan reprochado reiteradamente los tiempos, Yolanda Díaz ha pulsado el último botón para la carrera electoral de 2023, la que pondrá a prueba la resistencia de la izquierda después del primer Gobierno de la coalición desde la vuelta de la democracia y la que testeará su capacidad para ordenar el Aleph de la izquierda española, “el incesante y vasto universo” de formaciones que aspira liderar. Esta semana, ha puesto la piedra angular. La hoja de ruta incluyó un mitin, una entrevista y una hora de intervención en el Congreso que, nadie en su espacio lo duda, estaba pactada con Pedro Sánchez, principal interesado en que la izquierda a la izquierda de su partido se recupere y permita reeditar el Gobierno. El objetivo lo dejó dicho Díaz en el atril del Congreso: “Queda coalición para mucho tiempo”.