Díaz convierte la réplica a Tamames en una reivindicación del Gobierno: “Queda coalición para mucho tiempo”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado este martes la réplica a Ramón Tamames en la tribuna del Congreso para reivindicar la acción de la coalición y agradecer a cada uno de los ministros sus políticas durante los últimos tres años en la Moncloa y ha cargado contra el exdirigente del Partido Comunista de España por presentarse como candidato a una moción de censura “sin programa” con el “único objetivo” de derrocar al Ejecutivo. “Queda coalición para mucho tiempo”, ha replicado Díaz.

“Las mociones son constructivas y estaba obligado a presentar un programa de Gobierno, sería conveniente que los españoles supiéramos lo que usted defiende. Parece que usted está deteriorando la democracia, una moción destructiva frente al PP”, ha comenzado la ministra de Trabajo, que como líder del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha tenido un turno de réplica al catedrático de Economía, candidato de la moción contra el Gobierno presentada por la extrema derecha.

La vicepresidenta segunda ha trazado un análisis de las palabras de Tamames basada en la Constitución que los antecesores de Vox no votaron a favor, según ha recordado, para defender la acción del Gobierno durante los últimos tres años frente a los gobiernos anteriores, sobre todo de la derecha, por ejemplo, con la reforma laboral, la política estrella de su Ministerio durante esta legislatura.

“Hemos vivido más de 50 reformas laborales en nuestro país y todas fallidas. En una dirección, recortar derechos, empobrecerlos, vulnerar el mandato constitucional”, ha recordado, para contraponer los resultados de la modificación legal del mercado de trabajo que aprobó el Congreso hace un año y que ha llevado a que el país cuente, ha dicho, con la cifra de ocupados más alta desde el año 2007, 20,4 millones.

Durante su discurso, Díaz ha enumerado las diferentes políticas del Gobierno y ha ido citando a cada uno de los ministros. “Quiero agradecer al PdG lo que hace por nuestro país. Es el presidente de todos los españoles y españolas, no es de ningún partido, es de nuestro país y debemos agradecerle aquí lo que está haciendo. Sus señorías del PP tienen una concepción muy estrecha de la democracia. Es su presidente igual que el mío es Alfonso Rueda en Galicia y lo respeto. Y ustedes deberían hacerlo”, ha defendido.

A continuación, ha recordado también las políticas económicas de Calviño. “A la vicepresidenta, que dirige la política económica del Gobierno. A la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha sido innovadora y ha permitido que hoy tengamos la inflación más baja en el conjunto de la UE. Gracias por el trabajo que está haciendo”, ha reivindicado, en un agradecimiento que también ha extendido a sus compañeras de espacio político, las ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de Igualdad, Irene Montero, por las políticas de dependencia en el primer caso y por las de igualdad, como el plan corresponsables en el segundo, por avanzar ·en derechos para todas las mujeres y para la comunidad LGTBI“.

La vicepresidenta ha hecho gala a lo largo de toda su alocución de las políticas feministas del Gobierno y de los avances en reducción de brecha de género y de mejora de las condiciones laborales de las mujeres, con la subida del salario mínimo y la reducción de la precariedad. Y es en este punto, en los derechos feministas, donde ha aprovechado para lanzar una fuerte crítica a Tamames. “Una España sin mujeres es una España inviable, sin propuestas. Y ustedes de manera muy sorprendente solo se ha dirigido a las mujeres para reprocharnos la baja fecundidad. Parecemos no existir y nos ha puesto deberes: 2,1 hijos por mujer”, la he reprochado la vicepresidenta al candidato de la moción de censura propuesta por Vox.

“Las que no cumplimos con esa ratio, ¿estamos fuera de su realidad, somos inservibles? El suyo es un discurso construido en torno a un enorme vacío, las mujeres, las que están cambiando nuestro país. Pienso también en las que nunca están y nunca estarán. Las que son víctimas mortales de la violencia de género. No doméstica ni intrafamiliar. Violencia de género. Mujeres que ya no toleran la subordinación atávica del machismo que nos recluye en un rol de gestación, crianza y cuidados, apartándonos de los lugares de decisión y arrebatándonos la palabra”, ha repasado entre los aplausos de las bancadas del PSOE y Unidas Podemos.

Tamames, como única respuesta, ha pedido a la vicepresidenta mayor síntesis en sus propuestas y ha solicitado a la Presidencia retomar la sesión después del receso de la comida.