Tamames justifica la moción contra Sánchez porque “preside un Gobierno Frankenstein”

El candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura de Vox, Ramón Tamames, ha tomado la palabra este martes, en la primera jornada del debate, manteniendo el eje inicial que había preparado a lo largo de las 30 páginas de su discurso, publicado por elDIario.es, aunque ha reducido enormemente su contenido y añadido algunas novedades para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha tildado de ser “un Gobierno Frankenstein”.

El exlíder del PCE ha comenzado su intervención recordando su paso por la cárcel “cuando con toda una serie de compañeros tuvimos que reflexionar en la cárcel de Carabanchel sobre lo que era la necesidad de una reconciliación nacional y de una conquista de las libertades”. “Lo dije en 1956 y tuvieron que pasar 22 años para conseguirlo”, ha recordado Tamames, que ha tomado la palabra desde el escaño del líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, después del discurso de éste y las varias réplicas que le ha hecho Sánchez a sus intervenciones.

El candidato no ha tardado mucho en hacer algunos reproches al presidente del Gobierno, primero por la ley de memoria histórica que a su juicio “nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear”. “Una memoria democrática que está faltando a la verdad y está por el partidismo”. Tamames ha sostenido que en la pasada guerra civil española “no hay solo un lado bueno y otro malo”, y le ha dicho al presidente que “en la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos pero él está ”tratando de limitarlas ahora prácticamente sólo a uno de ellos, cuando en realidad la II República fue una situación no tan angelical como pretenden demostrar actualmente“.

El candidato de Vox ha continuado con su discurso de forma bastante desordenada y deslavazada en el que ha aseverado que “la autodeterminación no existe”. Luego le ha dicho a Sánchez que “su Gobierno no respeta la división de poderes” y que, como dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, preside “un Gobierno Frankenstein” para decirle a Sánchez luego que “no pueden ir de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que quieren gobernar [España]”. “Tiene que cambiar y apoyarse en otros partidos - ha añadido Tamames- y no con los que dijo usted que le quitaban el sueño”.

El candidato ha acusado al presidente de “arrogarse desde el Gobierno una potestad que no le corresponde”, para reformar el delito de sedición y el de malversación y ha reformado un Código Penal provocando que salgan a la calle a miles de abusadores sexuales.

El exdirigente del PCE ha añadido a su discurso algunos episodios recientes, como el escándalo que ha afectado al PSOE conocido ya como el caso Mediador, al que se ha referido como caso del “Tito Berni”, afeando al Grupo Socialista que “esté tratando de impedir algo que ha ocurrido en sede parlamentaria”, permitiendo que un diputado haya convertido su despacho del Congreso en “ su oficina para hacer sus transacciones ilegales”.

En Vox han justificado este segundo intento de censurar al Gobierno de Pedro Sánchez ante la “grave situación económica y social” que a su juicio el líder del PSOE junto a sus socios han llevado a España por lo que exigen la convocatoria inmediata de elecciones generales y que las haga coincidir con las municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Ramón Tamames llegó a primera hora de la mañana al Congreso de los Diputados, en donde ocupó un escaño hace más de 25 años años en representación de Izquierda Unida (partido que luego abandonó), confesando que afronta este debate “con toda la alegría del mundo” y admitía haber hecho “algunos cambios” en su discurso después de que elDiario.es publicara la semana pasada su contenido íntegro, un texto de 30 páginas y un índice en el que el dirigente comunista define España como una “autocracia absorbente”. Tamames entraba acompañado del líder de Vox, Santiago Abascal, y del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros que le han acompañado hasta el escaño del líder de Vox desde donde va a tomar la palabra durante toda la jornada.

El ambiente ha estado estos días precedido de cierto malestar en la filas de Vox, no solo por el hecho de que se haya publicado el discurso, sino por las numerosas discrepancias con Vox que el candidato en la moción ha estado aireando en las numerosas entrevistas y declaraciones que ha ido realizando a los medios de comunicación. Sin embargo, a juicio de Abascal, “las coincidencias de Tamames con Vox son más que suficientes” y eso es lo importante,según comentó en una entrevista en la cadena COPE, en la que volvió a acusar a los medios de comunicación de destacar más las diferencias que las coincidencias, que a su entender son muchas más. “Creo que las diferencias que ha mostrado [Tamames] con Vox en algunos aspectos han sido llevadas a titulares por los medios de comunicación”. “Sabemos que esas entrevistas han durado mucho más y que luego las transcripciones solo han hecho referencia hacia donde había algún punto de discrepancia”, se quejó. “Nos sorprende la unanimidad mediática que ha habido contra Vox”, lamentó el líder de extrema derecha.