Moncloa deja la reunión de seguimiento de la coalición que reclamó Yolanda Díaz para después del debate del estado de la nación

No habrá reunión de seguimiento del acuerdo de la coalición antes del debate del estado de la nación, a pesar de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigió su convocatoria urgente. “No tengo noticias de la presidencia del Gobierno. Supongo que a lo largo del día nos dirán algo”, ha reconocido Díaz. En Unidas Podemos esperaban que ese encuentro con el PSOE se produjera antes de esa cita en la que Pedro Sánchez pretende hacer una defensa de los dos años y medio de vida del bipartito y también exponer los planes para lo que queda de legislatura. Pero no será así, según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es, que señalan que “estarán buscando fecha” las formaciones. Aún así, en Moncloa sostienen que no habrá margen para la discrepancia entre los partidos de la coalición ante los anuncios de medidas que pretende hacer el presidente.

“Vamos a salir fuertes de ese debate”, señalan en Moncloa sobre la coalición. Las fuentes consultadas deslizan que las medidas están consensuadas con el socio minoritario. “Le vamos a dar profundidad a lo que queda de legislatura”, agregan. La líder de Unidas Podemos en el Gobierno exigió la semana pasada una cita de la mesa de seguimiento de la coalición para, entre otras cosas, abordar el incremento del gasto militar al que Sánchez se ha comprometido y que cuenta con el rechazo del socio minoritario. “No hago otra cosa más que coser esta coalición. Pero para que la coalición siga transformando el país merece que hagamos un alto en el camino y tengamos el debate que como país merecemos”, advirtió la responsable de Trabajo.

En Moncloa han ido enfriando la convocatoria de la mesa de seguimiento, que en lo que va de legislatura se ha reunido en otras cinco ocasiones, la mayoría de ellas por choques sobre políticas concretas vinculadas a la cartera de Igualdad. Díaz fue la que elevó el tono en este caso, coincidiendo con la presentación de su proyecto 'Sumar' y la idea de Unidas Podemos en esta ocasión era pactar la discrepancia respecto a la elevación del gasto en Defensa. La vicepresidenta ha sido, además, crítica con el Ejecutivo al decir en una entrevista en El País que “no basta con gestionar” y que al Gobierno le “falta alma”.

“El Gobierno trabaja con corazón y con inteligencia”, ha respondido la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha reivindicado el papel “del Gobierno en su conjunto” y ha asegurado que está compuesto por “dos formaciones distintas que enriquecen las decisiones”. “Este Gobierno nunca ha dejado de estar pendiente de cada situación, de dar respuesta a los españoles, especialmente a los más desfavorecidos”, ha señalado Rodríguez, que ha puesto como ejemplo la gestión tras la erupción del volcán de La Palma. “La muestra del corazón y la inteligencia del Gobierno se da en todos y cada uno de los departamentos ministeriales independientemente de cuál es la formación política que los lideran”, ha rematado.

Eso, ha dicho, se reeditará en el debate del estado de la nación que comienza este martes con una intervención de Sánchez en la que pretende anunciar nuevas medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis que deja la guerra en Ucrania. La intención de Moncloa es mostrar el contraste entre el Ejecutivo progresista y el PP. “Vimos en otro momento que las crisis se gestionaban de manera distinta”, ha reiterado Rodríguez, que ha apuntado a que esa sesión parlamentaria que se prologará hasta el jueves servirá también para conocer las propuestas de futuro que hagan otros grupos y saber “si es posible contar con el principal partido de la oposición”.