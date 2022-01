Nace 'Feministas al Congreso' para las mujeres “huérfanas de representación” por el “desprecio” de los gobiernos

El partido Feministas al Congreso (FAC) se ha presentado este martes en el Ateneo de Madrid con la intención de “defender los derechos de las mujeres y desarrollar la agenda feminista” en el Congreso, a cuya representación pretenden optar en las próximas elecciones generales. La formación quiere ser "la opción para todas aquellas mujeres huérfanas de representación política por el desprecio demostrado por los diferentes gobiernos y actualmente por la coalición entre PSOE-UP", según han explicado.

Su presidenta, la profesora y activista Pilar Aguilar, ha defendido en una entrevista con EFE su candidatura a las elecciones: “Si no llegamos a las instituciones, nos quedaremos en la queja y la protesta, pero no tendremos acceso a los mecanismos que ejercen el poder”, ha explicado.

El partido, que se comenzó a fraguar en marzo de 2021, completa su ejecutiva con la profesora de Sociología de la Universidad Complutense Fátima Arranz en la vicepresidencia, la psicóloga Puri Liétor en la secretaría general, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Juana Gallego en la vicesecretaría general primera y la doctora en Derecho Sandra Moreno en la vicesecretaría general segunda.

“Vimos que era inútil rogar, escribir o razonar: los partidos seguían completamente ciegos a nuestras demandas”, cuenta Aguilar a EFE. “Concluimos que no nos quedaba otra que fundar nuestro propio partido y dejar de ser dóciles”. Según asegura, cuentan con el apoyo de “más de 2.000 mujeres y hombres”: “Nos han llegado muchas solicitudes de afiliación. Estamos un poco abrumadas, porque nuestra estructura todavía es frágil, pero poco a poco vamos construyéndonos”.

En su presentación de Madrid, han señalado que muchas de las mujeres que les han expresado su apoyo "eran votantes de PSOE y Unidas Podemos" que están "decepcionadas" con estos partidos y que, según ha indicado Juana Gallego, creen que podrían votar al FAC en las próximas generales.

Entre sus objetivos está “reclamar en todos los sectores políticas que acaben con el abuso a las mujeres” y “combatir con medidas consistentes y concretas la feminización de la pobreza”. Según recoge Europa Press, en la presentación del partido también se ha rechazado lo que consideran una "redefinición de la naturaleza humana" y, más en concreto, "de lo que es ser mujer y hombre" que, a su juicio, los gobiernos actuales hacen basándose "en teorías acientíficas y en postulados ideológicos que contradicen la evidencia material". Además, han acusado a los gobiernos de promover un "clima de censura" con el "pretexto de no ofender a colectivos", cuyos derechos "nadie discute" pero que "impiden la libre expresión de las ideas y el ejercicio legítimo de los derechos democráticos más básicos".

Preguntada por la labor del gobierno en materia de feminismo, y más concretamente por el Ministerio de Igualdad, Aguilar se muestra tajante en su entrevista con EFE: “El Ministerio de Igualdad no ha hecho nada. Esperamos contundencia, no un tuit. Debería estar presionando y pactando con todos los ministerios para mejorar la vida de las mujeres, pero no es su caso”.

Sobre el papel de los hombres en el partido, dice: “Consideramos que los hombres pueden ser feministas y no vamos a vetar su entrada, pero tenemos claro que los hombres, por valiosos que sean, nunca dirigirán el partido”. “Es por una cuestión de precaución. Ahora los partidos están dirigidos por hombres que colocan a mujeres en posiciones estratégicas para mantener el control”, añade. “Nosotras avanzamos en otra línea”.