Del “no queremos ser como ustedes” de Casado al “respeto” de Gamarra a Tamames: dos PP ante las censuras de Vox

Ante las mociones de censura de Vox contra el Gobierno, el PP ha pasado del 'no' de 2020 a la abstención de esta semana. Del “nosotros no somos como usted” que el exlíder de los populares Pablo Casado le lanzó a Santiago Abascal durante la primera moción que presentó Vox contra Pedro Sánchez, al “respeto” que le mostró este miércoles la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, a la extrema derecha, en el debate del segundo intento del partido ultra para echar al Gobierno. Excepto ella, que sigue como portavoz en el Congreso, muchas cosas han cambiado en el PP en los dos años y medio transcurridos entre las dos iniciativas fallidas de Vox para intentar acabar con el Gobierno.

El PP recrimina a Vox el "regalo" a Sánchez por la moción de censura, pero se abstendrá

En marzo de 2022, Casado acabó dimitiendo de su cargo de presidente tras el encontronazo que mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le dejó sin apoyos internos en el partido. Le sustituyó Alberto Núñez Feijóo, al que dentro y fuera del partido siempre se consideró más moderado que Casado. Nada más llegar al liderazgo del PP, sin embargo, la primera decisión del expresidente de la Xunta de Galicia fue avalar el primer gobierno de coalición entre su partido y Vox –hasta entonces, durante el mandato de Casado, tan solo lograron acuerdos de investidura–, que fue el que se formó en Castilla y León. Génova 13 ha asumido, además, que en el nuevo ciclo electoral es probable que tenga que llegar a nuevos acuerdos con la extrema derecha, incluso si, a finales de año, la suma de las dos fuerzas es suficiente para echar a la izquierda del Gobierno, tal y como aventuran algunas encuestas.

En ese contexto se explica el giro discursivo escenificado por el PP de la primera –la de 2020– a la segunda moción de censura de Vox, que como la de hace dos años también fracasó este miércoles, en el Congreso. Desde que se conoció la intención de Abascal de presentar esta última, Feijóo –que llegó a cenar con Tamames y le anunció que iba abstenerse– y su equipo mantuvieron un tono completamente diferente al de su predecesor, sin verbalizar ningún tipo de ruptura con la extrema derecha y llegando a mostrar su comprensión con una iniciativa que Casado en su momento juzgó como “antipolítica”. Es más, la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, que fue quien intervino en el Pleno ante la imposibilidad de que lo hiciera Feijóo, que no es diputado, llegó a mostrar su “respeto” a la moción.

Casado, en cambio, utilizó aquella primera moción de censura de la extrema derecha, que tuvo lugar en octubre de 2020, para escenificar su ruptura con Vox. El entonces líder del PP había mantenido hasta ese momento –y también después– una ambigua relación con la extrema derecha. Por un lado competía directamente con ella por el mismo electorado y, a la vez, la necesitaba para poder gobernar en comunidades y ayuntamientos. Con todo, Casado pronunció un durísimo discurso contra Vox tratando así de cultivar una imagen más moderada que le permitiera remontar en las encuestas. La intervención fue tan contundente que llegó a ser alabada por dirigentes de la izquierda, incluido el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Casado dijo “no a la España de la ira y el miedo”

“Votaremos 'no' a su candidatura para presidir el Gobierno de España”, le dijo Casado a Abascal en aquel Pleno. “Votaremos 'no' porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez. No a esa España a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo. No a ese engendro antiespañol, que también patrocinan ustedes, esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted”, añadió.

Aquel octubre de 2020 Casado dedicó prácticamente todo su discurso a desacreditar a Abascal. Este miércoles, en cambio, Gamarra se centró en atacar al Gobierno, en términos similares a los que empleó Tamames, el candidato de Vox para sustituir a Sánchez. La 'número dos' del PP realizó su principal crítica al grupo proponente en los siguientes términos, muy diferentes al tono y las palabras de Casado: “Hoy no estamos ante una censura a Sánchez, sino ante el regalo de una victoria parlamentaria a Sánchez cuando su derrota social es imparable. Le han regalado una cortina de humo para tapar durante unos días sus escándalos, y eso que nunca un presidente del Gobierno de España mereció tanto ser censurado. Pero su censura llegará pronto en las urnas, porque se ha ganado el reproche de la sociedad desde que pactó con quien dijo que nunca lo haría y configuró una mayoría con quien había garantizado que nunca buscaría sus votos”.

Casado, hace dos años y medio, entró de lleno en el cuerpo a cuerpo contra Abascal. “Ha presentado una moción contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años”, le dijo al líder de Vox en octubre de 2020. “Usted ya tenía cargo público cuando yo estaba en el colegio”, añadió. “En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, por respeto a sus votantes. Hoy por fin ha quedado al descubierto. Hasta aquí hemos llegado”, zanjó Casado. “El PP no somos ni furia ni ruido, no alimentamos fracturas, queremos cerrarlas, creemos en una sociedad abierta y libre. No somos como usted porque no queremos ser como usted”, remachó.

Gamarra, por su parte, no vio esta semana esas intenciones en Vox, aunque en todo momento tanto Abascal como Tamames apelaron a los populares a que hicieran “borrón y cuenta nueva” en su relación con la extrema derecha y apoyaran su moción. “Profesor Tamames, representó usted una España en la que nosotros también creemos: la España de la reconciliación, la España de la Transición, la España en la que existía una izquierda alejada del independentismo y opuesta a las terminales políticas del terrorismo, la España de un partido comunista que participó en el consenso constitucional. Esa España de la que usted formó parte nos inspira en esta encrucijada política española; una encrucijada que reclama opciones consistentes, con líderes consistentes y proyectos consistentes, y este es nuestro camino. El Partido Popular reúne estos requisitos, y por eso discrepa del cuándo, del cómo y del quién está tras esta moción de censura”, se limitó a asegurar la portavoz del PP.

Gamarra agradece a Tamames sus “aportaciones”

Sin dirigirse en ningún momento a Abascal, Gamarra añadió: “Señor Tamames, yo le doy las gracias por sus aportaciones. Pese a las diferencias, tiene nuestro respeto, tiene mi respeto, así como mi afecto personal. Gracias también por su tiempo porque, como muy bien dijo ayer [en referencia al martes], el tiempo es sagrado”. A renglón seguido, la secretaria general del PP consideró, dirigiéndose a Tamames, que “su currículum, su trayectoria y su papel en la historia democrática no merece ni que se le haya pretendido utilizar de este modo, ni que otros le hayan despreciado, gritado y vilipendiado”.

Hace dos años y medio, Casado intervino durante el debate de la moción de censura en dos ocasiones, haciendo uso del turno de réplica. “Dos años llevamos aguantando sus insultos”, le dijo entonces a Abascal, a quien advirtió de que “para estar en el puente de mando de un transatlántico como España hace falta más que un conductor de una moto acuática”. “Usted le ha dado un bonus track a este Gobierno para los próximos meses”, recalcó, antes de presentar al PP como “una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea”. “Somos la fuerza sensata, tranquila y moderada”, remachó.

Gamarra, en cambio, rehusó hacer uso del turno de réplica y se limitó a subir a la tribuna en una sola ocasión, durante poco más de media hora. A diferencia de Casado, que en octubre de 2020 criticó en todo momento la moción de censura de Abascal, este miércoles la portavoz del PP la justificó y llegó a pedir en su intervención lo mismo que reclamaba la iniciativa de la extrema derecha: el adelanto de las elecciones generales previstas para diciembre.

Estas fueron las últimas palabras de Gamarra, en el Pleno: “Señor Sánchez, usted sabe perfectamente que se merece esta moción de censura, y que serán los españoles los que se la hagan este año con las elecciones. Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un Gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que ustedes se han dado. Por una vez, haga algo noble por su país y convoque. Váyase con dignidad, porque usted sabe perfectamente que su tiempo se ha acabado. Salgamos de la España de Pedro Sánchez y oigamos a la España real en las urnas”.