Vox y Tamames fracasan en la moción de censura con la abstención del PP

Ninguna sorpresa. La segunda moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en menos de tres años ha fracasado. La ultraderecha apenas ha sumado un puñado de votos a sus 53 diputados. La abstención del PP, que ha querido disfrazar de “respeto” al candidato, Ramón Tamames, cuando el 'no' fue descartado hace meses por Alberto Núñez Feijóo, ha diluido una iniciativa que ha permitido al Ejecutivo mostrarse unido, a Pedro Sánchez salir indemne y atacar la equidistancia de su rival, a Yolanda Díaz reivindicarse al frente de su espacio político, así como abonar el relato político de que existen dos opciones: reeditar la actual mayoría progresista y plurinacional o un Gobierno de PP y Vox.

Sánchez alerta contra la alianza Vox-PP y sale indemne de una censura en la que Tamames no aguantó la lectura del discurso

La votación de este miércoles ha puesto final a dos días de debates más ligeros de lo previsto. El resultado: 53 'síes' (Vox solo ha sumado al tránsfuga de Ciudadanos Pablo Cambronero), 91 abstenciones y 201 'noes'. El candidato, un profesor de economía nonagenario, optó por no replicar a todos los portavoces parlamentarios uno a uno, sino que los respondió a todos de una vez. Tamames incluso despachó su debate con el propio Pedro Sánchez en unos pocos minutos, después de quejarse “del tocho de 20 folios” con el que le estaba respondiendo el presidente del Gobierno. Con todo, le destinó mucho más tiempo que a la vicepresidenta, a la que apenas recomendó que fuera más breve.

La moción de censura estaba destinada al fracaso. Incluso con el hipotético voto favorable del PP la distancia con la mayoría necesaria es insalvable. El 'no' ya anunciado por los aliados parlamentarios del Gobierno, así como por otros partidos que no lo son, hacía imposible el relevo de Sánchez por Tamames.

El trampantojo de la excusa de hacer una censura para convocar elecciones generales anticipadas el 28 de mayo, junto a autonómicas y municipales, dejó rápidamente paso al lanzamiento de la precampaña precisamente de esos comicios. El candidato, que recortó su discurso inicial después de que fuera publicado en exclusiva por elDiario.es, se dejó fuera precisamente la alusión a que su intención no era ocupar la Moncloa y ejercer realmente como presidente, sino llevar al país a las urnas lo antes posible.

Gamarra lamenta el “regalo” a Pedro Sánchez

La segunda jornada del debate estuvo marcada por la intervención de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya que la participación de los demás portavoces se resolvió el primer día de debate.

Gamarra ha lamentado en su discurso el “inexplicable regalo” de Vox al Gobierno de coalición por la moción de censura. Una “promoción personal” para “fabricar relatos adulterados” que ha servido de “alivio momentáneo para un Gobierno agónico”. Una iniciativa “ociosa”, nada más que “propaganda electoral” y una “derrota” que permitirá a la coalición “exhibir una unidad que no tiene”.

Pese a este diagnóstico, el PP se abstendrá. Algo que le ha reprochado el presidente, y que ha comparado con el 'no' de Pablo Casado en 2020, en la anterior moción de censura, que Sánchez ha calificado de “arranque de lucidez”. “No es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes”, ha dicho Sánchez para recuperar las palabras del entonces presidente de los conservadores para rechazar la iniciativa de Vox, hace tres años.

“Hoy el líder ausente de la derecha tradicional [Alberto Núñez Feijóo] calla. Con su silencio dice todo: que saben que necesitan a Vox para gobernar en ayuntamientos y comunidades el próximo 28 de mayo”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo para considerar que el PP pasa de “un decente ‘no’ a una indecente abstención”. “No puede haber equidistancia entre la legitimidad democrática de origen y el vacío y la furia que hemos escuchado. Será la historia la que otorgue un lugar a esta moción de tierra quemada”, ha cerrado.

Tamames, que en principio había decidido no intervenir en su último turno, lo ha usado finalmente para defender que sí ha presentado un programa de gobierno para esta moción, en contra de lo que le han criticado estos dos días tanto el presidente Sánchez como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o el portavoz socialista. De hecho, ha aludido a la publicación de su discurso en exclusiva de elDiario.es, medio al que ha tildado de “mensajero electrónico” y ha invitado a consultarlo para leer todo su “programa de gobierno”.

“Me he tomado en serio el tema, ha habido programa”, ha dicho Tamames, que ha avanzado que piensa ordenar esas ideas en los próximos días. “Pese a que me decían que entraba en la caverna de la derecha, me he sentido a gusto. Los proponentes de Vox han tenido una gran valentía”, ha concluido.