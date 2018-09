El 'número dos' del PP admite que usó el mismo blindaje para su tesis que Pedro Sánchez

"Cuando presenté la tesis en 2015 estaba ya en política. No tuve tiempo de publicar esos resultados y me acogí a uno de los planes de estudios más antiguos, anterior a 2011, que no exigía publicar la tesis si no había consentimiento expreso". Con estas palabras ha defendido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que su tesis no fuera de acceso público hasta este lunes, a pesar de la polémica de la publicación del trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que él mismo azuzó la semana pasada.

Los argumentos empleados por el número dos del PP implican que García Egea reconoce que se acogió a la misma normativa que Sánchez que no obligaba a los doctores a hacer públicas sus tesis y colgarlas en internet como sí deben hacer ahora, a raíz de la ley de 2011. Al número dos de Pablo Casado no le afectó el cambio de la ley ya que esta obliga a la publicación digital a todas las tesis iniciadas a partir de 2011 y él comenzó a prepararla siete años antes de su publicación, en 2008.

No obstante, el secretario general de los populares ha anunciado que desde este lunes ya se puede acceder a su tesis. "No hay ningún problema", ha añadido.

Asimismo, ha querido ofrecer una explicación técnica para defender la ocultación de la tesis: "Mi trabajo contiene datos que todavía no han sido publicados. Son conclusiones a las que he llegado derivado del análisis procesado de clasificación de la señal electroencefalográfica en entornos tridimensionales. Eso supone que es posible decodificar la intencionalidad de un sujeto simplemente con el análisis de las señales electroencefaligráficas. Es un sistema no invasivo, que concluímos que era posible obtener el mismo nivel de precisión utilizando otros sistemas invasivos. Para ello lo comparaba con otros estudios que sometían a un cierto riesgo al paciente", ha añadido en rueda de prensa.

