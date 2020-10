Pedro Sánchez aparca la reforma del Poder Judicial para allanar la negociación con el PP

Pedro Sánchez aparca la reforma de la ley del Poder Judicial para allanar la negociación con el PP. "Vamos a detener el reloj de la reforma del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes", ha expresado el presidente en la recta final del debate de la moción de censura. Esa era una de las exigencias de Pablo Casado: que PSOE y Unidas Podemos retiraran la proposición de ley que presentaron en el Congreso para reformar la ley y cambiar las mayorías necesarias para elegir al órgano de gobierno de los jueces. Sánchez ha cogido el guante y, aunque no ha explicitado la intención de retirarla de la Cámara Baja, sí ha mandado un mensaje importante al asegurar que paralizará los tiempos que tenían previstos.

Sánchez ha tomado la palabra al acabar el debate de la moción de censura y justo antes de que se produjera la votación en la que Santiago Abascal saldrá derrotado con el rechazo de todos los grupos políticos a excepción del de Vox. Durante el debate, Sánchez mantuvo tendida la mano a Casado, al que emplazó a votar 'no' a la extrema derecha. "Cruce ese puente, vote no, y si lo hace creo que podremos encontrarnos", le dijo. La principal apelación desde el Gobierno en las últimas semanas ha sido la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Deje de sujetar el altavoz de la extrema derecha porque no todo vale contra el Gobierno. Celebramos su ‘no’ de hoy a la moción de censura pero si no quiere que interpretemos este gesto como oportunista o coyuntural, si quiere que sea creíble su desmarque tiene que romper con los ultras donde más daño hacen”, le había dicho minutos antes Adriana Lastra al líder del PP: “Tiene que hacer lo mismo que hacen Merkel y Macron, enfrentarse y no contemporizar con el fascismo”. Además, ha mantenido la mano tendida al diálogo entre PP y PSOE: “Tenemos que seguir hablando -ha expresado-. El problema real será si dejamos de hablar como quiere el señor Abascal. Si dejamos de hablar, ¿qué nos queda? La política no puede ser solo confrontación y bloqueo". "Se equivoca con sus portazos, vetos y negativa a dialogar”, ha zanjado.