El PSOE presiona a Casado para que vote 'no' en la moción de censura de Vox: "No caben medias tintas con el fascismo"

El PSOE presiona a Pablo Casado para que aproveche la moción de censura contra Pedro Sánchez para desmarcarse de la extrema derecha. Los socialistas suben el tono tanto contra el PP como contra Vox en vísperas de que se debata esa iniciativa que está condenada al fracaso. A la espera de que el jefe de la oposición revele si ha decidido votar en 'no' o abstenerse, el PSOE presiona para que lo haga en contra. "Vox es la opción fascista que tiene España -ha expresado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, que ha recordado que en otros países europeos se aísla a la extrema derecha-. No caben medias tintas con el fascismo".

Ábalos ha pedido al líder del PP que abandone la equidistancia con la formación de Santiago Abascal y que se sitúe, como sus socios europeos, en una opción "democrática y liberal". "La abstención no deja de ser una respuesta acomplejada de quien no quiere romper sus vínculos con la ultraderecha bien porque comparten un mismo discurso bien porque algunos de los gobiernos autonómicos que preside el PP dependen de la ayuda y el apoyo de vox", ha recriminado el dirigente socialista en una rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido. "Es grave que se abstengan, no pueden ser indiferentes a un programa de gobierno gobierna como el que se espera que plantee Abascal", ha rematado.

"España no puede permitirse que la derecha esté a merced de una ultraderecha que nunca debió salir del rincón", ha proseguido Ábalos, que ha exigido a Casado que vote en contra de la moción de censura al igual que el resto de fuerzas "democráticas". A pesar de que la ha calificado como "moción fallida" dado que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, Ábalos ha asegurado que es un "instrumento constitucional legítimo que hay que tomarse en serio y respetar y ese respeto merece que el Gobierno se lo tome en serio". "Máximo respeto más allá de las intencionalidades de Vox que son hacer ruido y elevar la tensión", ha declarado. La intención de Moncloa es que Pedro Sánchez responda a Abascal -el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir en cualquier momento de la sesión parlamentaria-. De hecho, fuentes socialistas aseguran que Sánchez y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, se han ausentado de la reunión de la Ejecutiva porque están preparando el debate.

Lo que espera el PSOE, no obstante, es que una vez que pase la moción de censura -que consideran Vox ha presentado en buena medida para medirse con Casado-, el PP se avenga a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos años en funciones: "Su voto nos va a definir cuál es su posición estratégica".

"Esperemos que superada la moción de censura tomen nota de la invalidez e inviabilidad del discurso extremista", ha señalado Ábalos, convencido de que lo que "le corresponde es distanciarse del discurso extremista de la ultraderecha". "Si es así y entienden que están llamados a tener otro papel y no a remolque de la ultraderecha, me gustaría pensar que estarían por moderar su actitud para generar las condiciones necesarias para llevar adelante negociaciones en torno a la renovación de órganos constitucionales y poder llevar a cabo negociaciones para la renovación de órganos -ha afirmado-. Siempre hemos estado abiertos a la negociación que estuvo a punto de culminarse en al menos en dos ocasiones y el PP no quiso concluir".

Lo que descarta el PSOE es apoyar la iniciativa del PP -y de Ciudadanos- de que el Poder Judicial lo elijan los jueces porque considera que el órgano de gobierno debe responder a las mayorías de la soberanía popular expresada en las elecciones, por lo que considera que las Cortes deben tener capacidad de decisión: "No puede haber una concepción corporativista en un poder del Estado. Constitucionalmente todos los poderes del Estado radican en la soberanía popular". Ábalos ha dejado claro que la intención del Gobierno es negociar la renovación del CGPJ, tal y como explicitó Pedro Sánchez el viernes, pero también que mantendrá la propuesta de reforma de la ley para sortear el veto del PP en caso de que siga enrocado en bloquear la renovación del Poder Judicial.