Casado evita aclarar su voto en la moción de censura de Vox: "El PP no va a perder el tiempo en cuestiones menores"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha evitado este lunes aclarar cuál será el sentido del voto de su partido en la moción de censura presentada por Vox que esta semana se debatirá en el Congreso de los Diputados. "Yo sobre la moción de censura ya he dicho lo que tenía que decir", ha dicho Casado tras ser preguntado constantemente por la posición del PP durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de su partido.

En lo que insiste Génova 13 es que en cuanto se conoció la propuesta de la formación de extrema derecha el PP ya dijo que no la apoyaría, pero de momento no ha aclarado si su voto será el 'no' o la abstención aunque también ha dicho que su formación no está "deshojando la margarita" y que su postura es "clara".

VÍDEO | Casado, sobre la moción de Vox: "El PP no va a perder el tiempo en cuestiones menores"

"No hemos hablado de la moción de censura y es un tema que no me importa nada", ha asegurado, tras ser preguntado por si la moción de censura de Vox había sido debatida en el Comité de Dirección. "No voy a gastar ni un minuto en hablar de este asunto. El PP no va a perder el tiempo en cuestiones menores", ha recalcado.

Sus palabras llegan después de que distintas personalidades del PP se hayan posicionado sobre la iniciativa del partido de Santiago Abascal en sentidos contradictorios. La exportavoz del PP en el Congreso, Cayatena Álvarez de Toledo, ha pedido no votar no, dando argumentos para apoyar la moción aunque sin aclarar tampoco si ella aboga por el sí. El expresidente José María Aznar, por su parte, ha abogado por el 'no'. mientras la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido el 'sí'.

Asimismo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra la moción de censura que promueve Vox en el Congreso contra el Gobierno de PSOE y Podemos. Pero más que por motivos ideológicos de fondo, lo ha hecho porque, a su juicio, "solo beneficia" a Pedro Sánchez. "Me da la impresión de que le viene muy bien al Gobierno y muy mal a la unidad de la alternativa que es la oposición", aseguró, sin aclarar la postura de su partido.