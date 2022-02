Pedro Sánchez, sobre la crisis del PP: “Pido que se aclare cualquier sombra de duda y acusación de corrupción”

"Que se aclare cualquier sombra de duda", ha afirmado Pedro Sánchez en Bruselas. El presidente del Gobierno ha reclamado claridad al principal partido de la oposición, el PP, que se encuentra atravesado por una profunda crisis interna en relación con el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, y el gobierno autonómico, y la investigación realizada al respecto por Génova.

El jefe del Ejecutivo, no obstante, ha reconocido que, de momento, no se ha planteado instar a la Fiscalía a que investigue el caso: "No es algo que nos hayamos planteado, llevo días encerrado en Bruselas. Hay grupos del Parlamento autonómico que han presentado esa denuncia. Más allá de la judicialización que se pueda producir, es necesario dar una respuesta política, que se aclare, que se sepa".

El presidente del Gobierno, en la rueda de prensa posterior a la cumbre UE-Unión Africana que ha concluido este viernes en Bruselas, ha afirmado sobre la imagen que está dando el Partido Popular: "No es un debate edificante el que estamos viendo. Lo relevante es que seamos respetuosos con las crisis internas de los partidos políticos. Lo más relevante es que más allá de los debates que pueda haber, se aclaren las dudas sobre las acusaciones de corrupción que hay ahora mismo".

"Nunca me he inmiscuido en cuestiones internas de partidos", ha abundado Sánchez: "El Gobierno está en lo que tiene que estar, gestionando una pandemia, consolidando la recuperación económica y en la transformación del tejido productivo por los fondos europeos". El presidente del Gobierno, además, ha querido desmentir que el origen de la crisis estuviera en un informe elaborado por Moncloa: "Estas insinuaciones no tienen ni pie ni cabeza, y se producen de forma malintencionada. Da la sensación de que se quiere distraer para no responder a estas acusaciones de corrupción. Evidentemente el Gobierno está en trabajar, garantizar una legislatura importante, en la modernización del país con fondos europeos, en seguir creando empleo".

"No adelantemos acontecimientos con Ucrania"

Los rebeldes prorrusos aseguran que las fuerzas ucranias están a punto de invadir el Donetsk y han anunciado que van a evacuar la población a Rusia ¿España reforzará su presencia en el Este si la situación empeora? La OTAN habló de planes para reforzar el flanco oriental. ¿Participará España? "Estamos en el grupo de cinco países diseñando las sanciones hipotéticas que pudieran plantearse en caso de que haya un conflicto", ha respondido el presidente del Gobierno: "Ahora mismo están todos los canales abiertos de la diplomacia. Pero también está la disuasión, que estamos trabajando en el seno de la UE".

"Lo más relevante es que estemos en esa vía diplomática y no adelantemos más acontecimientos", ha dicho Sánchez.

Este viernes por la tarde está convocada una nueva llamada entre el presidente de EEUU, Joe Biden, presidentes de las instituciones europeas, el secretario general de la OTAN y algunos jefes de Gobierno europeos, entre los que no se encuentra España de nuevo. "Estamos en el grupo de países que está trabajando en las sanciones económicas", ha contestado el jefe del Ejecutivo: "Estoy en contacto con las instituciones comunitarias y colaboramos con ellos".