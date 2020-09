La Policía vincula dos adjudicaciones de Gobiernos del PP a donaciones en negro de una constructora a la caja B del partido

La línea de investigación abierta por el juez de la caja B sobre la posible existencia de pagos de grandes empresarios al Partido Popular a cambio de adjudicaciones concretas ha dado sus primeros frutos. El magistrado José de la Mata ya tiene en su poder dos informes de la Policía que acreditan la relación entre un contrato del Ministerio de Fomento en la época de Mariano Rajoy y otro de la Comunidad de Madrid, cuando era gobernada por Ignacio González, a la constructora del empresario Rafael Palencia, quien aparece en los papeles de Bárcenas como donante de más de 90.000 euros a la contabilidad paralela del partido.

Analizadas las donaciones de la empresda Degrémont entre 2002 y 2009 a la caja B, las "subsiguientes actuaciones desarrolladas" por el exgerente y el extesorero, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta con los cargos del partido "directa o indirectamente", así como el contenido de la cuenta de donativos del PP, el inspector jefe al cargo de la investigación concluye que se puede "reconstruir la correlación existente entre la entrega de fondos efectuada por Ángel Salado Suárez, entonces presidente de la entidad, en marzo de 2003 con la adjudicación del contrato" de la segunda fase de la estación depuradora de aguas residuales de Casarrubios del Monte, en Toledo. Esa adjudicación correspondió al SEPES, la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que dirigía entonces Francisco Álvarez Cascos.

A idéntica conclusión llega la UDEF respecto del contrato par el servicio de explotación en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas de la ciudad de Madrid en los Viveros de la Villa y que fue adjudicado por la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II el día 27 de diciembre de 2006 a la sociedad Degrémont, S.A. El Canal de Isabel II pertenece a la Comunidad de Madrid. El proceso de adjudicación no fue motivado, no hay detalles sobre la puntuación y no se cumplieron los plazos establecidos en el pliego. Ambos descubrimientos aparecen en sendos informes policiales entregados al juez De la Mata y a los que ha tenido acceso elDiario.es.

El magistrado ordenó en abril una batería de diligencias a partir de indicios hasta ahora desconocidos de pagos en negro a la formación de Mariano Rajoy a cambio de adjudicaciones a las grandes empresas que los hacían por parte de las Administraciones controladas por el Partido Popular. Los informes policiales, de 168 páginas en el caso de Momento y 126 en el de la Comunidad de Madrid, detallan las irregularidades en el proceso de concesión de las adjudicaciones y la coincidencia con los pagos por más de 100.000 euros del empresario Palencia a la caja B del PP:

El hallazgo supone un hito en el caso después de que la línea del cohecho tuviera que ser descartada en marzo de 2015 por falta de pruebas que acreditaran que las partidas secretas recogidas en los papeles de Bárcenas fueran pagos a cambio de adjudicaciones concretas. La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en el que aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular motivó la reapertura del caso por parte de De la Mata.

En un auto del pasado 16 abril, que había permanecido en secreto hasta ahora, el magistrado afirma: "Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación".

Para conectar pagos y donaciones ha resultado fundamental la documentación incautada en el caso Lezo, incluida una grabación del encuentro entre Palencia, dueño de la constructora Degremont, con Ildefonso de Miguel, director general de la empresa de aguas públicas de Madrid, en 2008. De Miguel grabó la conversación en la que Palencia se queja de que no obtiene la adjudicación ("no damos el clavo") que desea. En la charla también se habla de la labor de Lapuerta y Bárcenas de conectar a empresarios con autoridades del PP. Palencia reconoce una frecuencia "periódica" en pagos de 30.000 a 35.000 euros al gerente y el tesorero y añade: "Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones".

Las irregularidades halladas ahora en el contrato del Canal de Isabel II "no pueden desvincularse del contenido de la conversación". La relevancia de la conversación incautada es tal que Palencia señaló cuando se adjudicó la gestión de aguas "realizó una entrega" de unos 30.000 euros al PP a través del extesorero Álvaro Lapuerta y el entonces gerente del partido Luis Bárcenas.

El empresario también confirmaba el porcentaje desvelado por Correa en el juicio de Gürtel: "Un 2% o 3% es lo normal". Las cantidades analizadas por la UDEF en los citados casos coinciden con este porcentaje. Por ejemplo, los 60.000 euros del contrato por la segunda fase de Edar La Gavia representa un 1,998% del montante de la adjudicación sin IVA.

Palencia reconoce igualmente que a Bárcenas y a Lapuerta "les viene bien" que las entregas sean próximas a campañas electorales. "Esas son aportaciones, digamos, para que ellos me abran puertas", dice Palencia. De la Mata asegura que de las cinco entregas de Palencia que aparecen en los papeles de Bárcenas, cuatro coinciden con procesos electorales.