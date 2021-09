Policías imputados por la ‘patada en la puerta’ en una fiesta ilegal defienden que actuaron “conforme a derecho”

Los seis policías nacionales imputados tras irrumpir por la fuerza con un ariete el pasado marzo en una fiesta en Madrid en la que se incumplían las restricciones del estado de alarma han defendido ante el juez que su actuación fue “conforme a derecho”, según fuentes conocedoras del contenido del interrogatorio. Los agentes han defendido que actuaron con “unidad de acción” y no han mostrado arrepentimiento por su intervención, aseguran estas mismas fuentes.

Fiestas clandestinas y excesos policiales: incumplir las restricciones no permite a los agentes entrar a un domicilio

El procedimiento deriva de una fiesta en un inmueble del barrio de Salamanca de Madrid celebrada en marzo que se hizo viral después de que se difundiera un vídeo en el que se veía a los policías derribando la puerta por la fuerza. El pasado 13 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid, Jaime Serret, admitió a trámite la querella presentada por el dueño de la vivienda, un ciudadano británico que reside en España. El magistrado citó a los agentes al considerar que los hechos denunciados presentaban “características que hacen presumir la posible existencia de delito de allanamiento de morada".

Los hechos se remontan al pasado 21 de marzo, cuando la Policía irrumpió por la fuerza en el citado domicilio. Según el atestado, en el que se han ratificado este viernes ante el juez, los policías justificaron su intervención en que los jóvenes "estaban cometiendo un delito flagrante de desobediencia" al negarse a ser identificados. Tras acceder a la vivienda, las 15 personas que estaban en el interior fueron identificadas y nueve de ellas fueron detenidas por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Pero esa denuncia no prosperó.

El pasado junio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de los inquilinos del inmueble y ordenó al juzgado que, además de no admitirla a trámite "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal", dedujera testimonio a los agentes por si hubieran incurrido en delito por la entrada no consentida en ese domicilio. Los jueces afirman que los agentes incurrieron en "un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio" y recuerdan que la obligatoriedad de identificarse afecta a una disposición administrativa y, por tanto, "no tiene carácter delictivo, menos aún flagrante". "Las personas que se encontraban en el interior del domicilio únicamente se negaron a abrir la puerta y con ello a identificarse, por lo que no era de temer una progresión delictiva o la desaparición de pruebas de un delito que no se había cometido", sostiene la resolución.

El dueño de la vivienda denunció a los policías diez días después de que se produjeran los hechos, en un escrito que fue admitido a trámite el pasado 13 julio motivando la citación como investigados de los seis agentes que intervinieron en el operativo. El querellante acusa a la Policía de haber realizado "un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" y de haber "asediado" su domicilio "sin que mediara una causa legítima" para ello. "Si existía un delito de desobediencia grave [cosa descabellada, alega], en todo caso no existía flagrancia delictiva alguna, simplemente empecinamiento por parte de los querellados para hacer gala y ostentación de su poder", dice la querella.