El PP catalán tacha la reunión ERC-Junts en Lledoners de "escenificación para recordar quién manda"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha tachado la reunión entre ERC y Junts en Lledoners de este martes de "escenificación para recordar quién manda", y cree que no servirá para nada porque aún queda tiempo para que ambas formaciones lleguen a un acuerdo de gobierno.

En una entrevista de la Ser este martes recogida por Europa Press, ha asegurado que "a Junts le mandan desde Waterloo y a ERC desde Lledoners", por lo que a su juicio esta reunión solo sirve para escenificar esta realidad.

Fernández ha asegurado que al final ERC y Junts llegarán a un acuerdo, pero cree que agotarán el tiempo al máximo y esperarán a ver cómo queda el escenario de la política española: "No solo la campaña de Madrid, sino la posición de Sánchez, que aún mantiene el vínculo del diálogo con ERC".

Con respecto a los sobres de amenazas que han recibido la ministra de Industria, Reyes Maroto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Fernández ha dicho que él condena estas amenazas "sin ningún tipo de matiz ni pero".

"Entre otras cosas porque yo he recibido unas cuantas, eso sí yo no hice este tipo de publicidad, presenté denuncia pero no las hice públicas porque no quería convertirlo en un espectáculo, no era cuestión de hacerme la víctima", ha explicado.

CAMPAÑA DE MADRID

Preguntado por qué cree que en Madrid se hace este espectáculo que él menciona, Fernández ha dicho que es porque se necesita una polarización ideológica con motivo de la campaña: "Es verdad que en Madrid hay polarización izquierda-derecha, pero ya se está buscando una polarización guerracivilista de 'los fachas contra los rojos' y esto es muy peligroso".

Sobre cómo ve la campaña de su homóloga, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor que el PP en Madrid está rozando la mayoría absoluta, y defiende el programa de Ayuso frente al resto: "No he escuchado hablar de políticas públicas a Podemos y al PSOE. Quien está hablando de impuestos y de gestión económica y de la pandemia son los populares".