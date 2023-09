El PP usa la Eurocámara para reprochar al Gobierno la negociación con Puigdemont en los debates por la presidencia de la UE

Ni las advertencias del presidente de la Comisión de Empleo han servido para que la política española quedara a un lado durante las comparecencias de los ministros para esbozar las prioridades de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que este semestre le corresponde a España. El PP no ha desaprovechado la oportunidad para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez durante los debates con Yolanda Díaz, José Luis Escrivá, Pilar Alegría, Miquel Iceta y Joan Subirats, convocados en sus correspondientes comisiones de la Eurocámara. La titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha acudido por enfermedad.

Bruselas, epicentro de la investidura

La vicepresidenta segunda ha sido el principal foco de las críticas tras su encuentro con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, este lunes en las mismas instalaciones de la institución en Bruselas. “Supongo que viene con el traje de vicepresidenta, aunque el lunes se lo quisiera quitar. Una vicepresidenta, en nombre de todos los ciudadanos europeos, no puede ni debe abrazar la corrupción, ni abrazar a un prófugo de la justicia española en busca y captura como hizo esta semana entre risas y con una pomposa ostentación exhibicionista”, le ha reprochado la eurodiputada del PP Rosa Estaràs Ferragut. “La UE se sustenta en el estado de derecho, la igualdad y la justicia y con su actitud ha puesto en jaque nuestros valores europeos. Ha hecho que todos fuéramos menos iguales. Ha atacado nuestra democracia y nuestro país”, le ha espetado a Yolanda Díaz la balear antes de preguntarle: “¿Usted puede construir más Europa igualitaria negociando el futuro de una gran nación como España con un prófugo de la justicia y poniendo al estado de rodillas?”.

Antes de darle la palabra a la responsable de Trabajo del Gobierno español, el presidente de la comisión, el liberal Dragoş Pîslaru, ha recordado que en la sala todos son políticos y que la sesión no podía convertirse en un debate sobre política española. Ya lo había pronosticado previamente tras la intervención del primer portavoz del PP, en este caso el checo Tomáš Zdechovský, que antes de entrar los temas sobre empleo ha asegurado que le “sorprendió” la cita de la vicepresidenta con Puigdemont al ser “poco inusual y contradictorio”. Ahí se ha producido el primer aviso del presidente, desoído posteriormente por la eurodiputada conservadora.

“Lamento que pierda la oportunidad de hablar sobre el trabajo, el futuro de Europa (...), en una comparecencia que es de máxima importancia”, le ha recriminado la vicepresidenta a Estaràs Ferruguet: “Cuando usted no usa su tiempo para formular preguntas sobre el mundo del trabajo es que su partido muestra desinterés por la gente”. “No le voy a contestar a las cuestiones internas de mi país”, le ha dicho Díaz, antes de preguntarle por qué el PP se opuso a la ley riders que contaba con el aval del diálogo social. Ahí ha sido cuando el presidente ha llamado la atención a Díaz y le ha pedido que no entrara en el debate nacional para mantener un “equilibrio”. También le ha afeado que no respondiera a la intervención de la parlamentaria de Vox, Margarita de la Pisa Carrión. “Los eurodiputados tienen derecho a expresar su opinión”, le ha apercibido después de que Díaz le dijera que no iba a contestar porque no había formulado ninguna pregunta concreta.

También en la comisión de Cultura y Educación el PP ha usado las comparecencias de los ministros para reprochar cuestiones de política española. La parlamentaria Isabel Benjumea ha preguntado a la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, si sabían que la vicepresidenta se iba a reunir con Puigdemont. “¿Les parece el sitio idóneo porque aquí estamos para hablar de la presidencia europea, de las instituciones y estamos en un momento muy delicado de Europa?”, le ha preguntado precisamente durante un debate sobre las prioridades de la presidencia española para la UE.

Benjumea también ha afeado que Pedro Sánchez no comparezca ante la Eurocámara -una cita prevista para julio, que se anuló por el adelanto electoral, y que ahora ha dejado en standby- y ha cuestionado que la presidencia española vaya a llegar a buen puerto debido a que el Gobierno se encuentra en funciones.

“Hoy comparecemos como presidencia del Consejo de la UE y no es apropiado usar esta comisión con temas nacionales. Hay que ser respetuoso con el órgano en el que nos encontramos. Ha quedado sobradamente demostrado que la presidencia española es ambiciosa y si el presidente no ha comparecido ha sido por respetar un momento que estamos viviendo que es una investidura”, ha contestado Alegría en referencia al intento de Alberto Núñez Feijóo: “Por respeto a ese proceso el presi no ha comparecido, pero no tengan dudas de que lo hará en próximas fechas”.

Aunque han intentado centrarse en las prioridades del semestre, también en los pasillos de la Eurocámara el interés estaba en la negociación con Puigdemont, especialmente en la amnistía. Todos han lanzado balones fuera sobre el cambio de posición del PSOE, que se ha abierto ahora a negociar en esos términos tras asegurar que era inconstitucional. “En el PSOE nos hemos movido con coherencia desde 2017, con coherencia y responsabilidad. Siempre bajo el mismo camino que es el del dialogo y la Constitución. Todos los pasos que hemos desarrollado los vamos a hacer con transparencia, democracia y coherencia”, ha respondido Alegría a la pregunta sobre ese viraje: “Siempre hemos trabajado dentro del marco constitucional. Hemos tomado decisiones valientes. Un partido político tiene que ser responsable y valiente para tomar decisiones”.

En todo caso, la también portavoz socialista ha dicho que no se encuentran en ese momento “todavía”. Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que que sería “incorrecto” avanzar en un momento en el que está pendiente el intento de Feijóo.