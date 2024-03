El PP pide formalmente la dimisión de Armengol por el fraude de las mascarillas: “Fue colaboradora necesaria”

El PP no va soltar el hueso del 'caso Koldo' y, cuando se cumplen 20 años de los atentados del 11-M y los hechos posteriores, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha querido emular a quien por entonces ejercía la misma función en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Los españoles no merecen un Gobierno que mienta”, ha dicho el dirigente en una rueda de prensa en el Congreso tras registrar un escrito en el que la derecha pide formalmente la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por las dudas sobre el proceso de compras de mascarillas a la empresa de la supuesta trama corrupta cuando era presidenta de Baleares por ser “presuntamente una colaboradora necesaria”.

Tellado ha puesto en su punto de mira a Armengol no desde que ha estallado el 'caso Koldo', sino desde el inicio de la legislatura. El dirigente del PP, uno de los más estrechos colaboradores de Alberto Núñez Feijóo, ha deslegitimado a la presidenta del Congreso, su acción y hasta al propio organismo.

Pero el estallido de la supuesta trama, que efectivamente vendió mascarillas a Baleares, ha permitido al PP redoblar el ataque contra la tercera autoridad del Estado. Un cargo que ellos pensaban que seguro iba a recaer en alguien de su grupo parlamentario, con una apuesta directa por la secretaria general, Cuca Gamarra, pero que finalmente se llevó el PSOE gracias a recabar más apoyos que la 'número dos' de Feijóo.

“El Gobierno de Baleares presidido por Armengol está siendo investigado por la Justicia por comprar mascarillas en la pandemia, con un proceso administrativo plagado de irregularidades, a la empresa matriz de la trama corrupta”, ha dicho Tellado, una afirmación incierta ya que ni la Fiscalía en su momento ni el juez ahora han abierto una línea de investigación en ese sentido.

Sobre esa base, el PP construye una pirámide de hechos que llevan a la cúpula del Gobierno y del PSOE. Aunque el escrito de dimisión es contra Armengol, y pese a que la hoy presidenta balear Marga Prohens, no descarta que la trama de Koldo García presionara a funcionarios ya con el Ejecutivo del PP para evitar la reclamación puesta en marcha por Armengol antes de irse, Tellado dispara por elevación para atacar al presidente Pedro Sánchez.

El portavoz del PP ha dicho que Armengol “solo reclamó la estafa a los tres años coincidiendo con el cambio de Gobierno en las Islas Baleares, otra afirmación falsa por que la reclamación es de marzo de 2023, y las elecciones se celebraron el 28 de mayo. ”No puede seguir un segundo más en el cargo, no puede ostentar el honor de ser tercera autoridad del Estado“, ha añadido, para sostener que ”el presidente debe dar también explicaciones“ porque la trama afecta ”a su partido, a su Gobierno y a su entorno más cercano“. En concreto, ha dicho, ”a su mujer“.

“Todo un Gobierno cercado por la corrupción, que escapa de dar explicaciones”, ha denunciado Tellado. “Los españoles no merecen un Gobierno que mienta y tapa la corrupción”, ha añadido. “Los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté bajo la sombra de la duda”, ha defendido.

“Han entrado en pánico. Pedimos al Gobierno que salga ya a dar la cara, a dar explicaciones. Sánchez lo sabía y lo tapó”, ha dicho.

Tellado además ha cambiado el discurso que el PP ha defendido desde que se destapó la comisión que se embolsó el hermano de Isabel Díaz Ayuso por intermediar entre el Gobierno de Madrid, que presidía su hermana, y una empresa que importó mascarillas pese a no tener ninguna experiencia previa con el sector. “Los españoles durante la pandemia no se enriquecieron, más bien se empobrecieron. No vieron oportunidad de negocio en el dolor, no se aprovecharon de la tragedia. Los españoles sufrieron mucho. La sociedad española no merece todo esto”, ha dicho.

“Armengol nunca debió ser nombrada presidenta”, ha dicho Tellado, aunque dicho cargo se vota en el Pleno del Congreso. “Nunca fue apta para el puesto, y nunca ha estado a la altura del encargo. Pero con todo lo que sabemos, creemos que Armengol hace un enorme daño a esta institución. Su presencia devalúa el prestigio del Congreso”, ha concluido.