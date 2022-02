La Comunidad de Madrid confirma que el hermano de Ayuso cobró de la empresa de su amigo los 283.000 euros que Casado atribuyó a una comisión

La Comunidad de Madrid ha confirmado por primera vez que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, cobró de la empresa Priviet Sportive SL –a la que el Gobierno autonómico adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas tal y como adelantó elDiario.es– un total de 283.000 euros distribuidos en cuatro facturas, una cantidad similar a la que Pablo Casado atribuyó a una comisión. Cuando Isabel Díaz Ayuso admitió que su hermano había trabajado con la empresa del amigo del pueblo de los Ayuso, se refirió únicamente a un cobro de 55.850 euros correspondiente a una de las facturas por el trabajo, dijo, que desempeñó: traer las mascarillas de china que compró la Comunidad de Madrid. El resto de facturas, otras tres, se debían a otros trabajos que el hermano de Ayuso habría hecho con esa empresa propiedad de su amigo del pueblo.

“Sobre las informaciones que siguen saliendo relativas al contrato Priviet Sportive: Tomás Díaz Ayuso factura a esta empresa un montante total de 283.000 euros en 2020. Eso se sustancia en cuatro facturas, correspondientes a cuatro trabajos diferentes”, dice una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid que confirma el dato avanzado en el programa ‘Ya es Mediodía’ de Mediaset y que confirma el Confidencial. El Gobierno regional insiste en que "de estas cuatro facturas, solo una de ellas tiene que ver con un contrato de la Comunidad de Madrid. Esa factura es de 55.850€, más IVA".

Ahora por primera vez el Gobierno regional admite este importe similar al que Casado dio en su entrevista en la Cope y que le ha costado comprometerse a dejar el cargo de presidente del PP. El aún líder de la formación cifró la comisión del hermano de la presidenta madrileña en 286.000 euros, solo tres mil euros más que los que ahora se admiten.

Hasta ahora, Ayuso solo había admitido la factura de 55.850 euros más IVA en el comunicado que remitió el viernes a los medios de comunicación y habló de otras tres facturas que no iba a detallar por preservar la "privacidad" de su hermano. "Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", recogía el escrito de folio y medio.

La presidenta madrileña explicó que su hermano envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Según detalló, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros más IVA. elDiario.es adelantó en exclusiva que las empresas que llegaron no correspondieron a las que incluía el contrado FFP2 y PFF3, sino que fueron KN95, un modelo más barato.