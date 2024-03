El PP rebaja a “conflicto con Hacienda” la doble imputación de la pareja de Ayuso

Un “conflicto con Hacienda”. Así ha resumido el portavoz del PP, Borja Sémper, la imputación por dos delitos (fraude fiscal, por partida doble, y falsedad documental) de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador intentó defraudar con facturas falsas más de 350.000 euros a Hacienda, según una investigación de la Agencia Tributaria que ha terminado con un juzgado citándolo a declarar como investigado. Y pese a que la presidenta de Madrid mintió en sus primeras declaraciones al respecto, Sémper ha considerado que sus “explicaciones” son “un ejemplo”.

“Nos nos preocupa”, ha sostenido el portavoz del PP durante una entrevista en Antena 3 en la que le han preguntado por la imputación formal de Alberto González Amador. “Los políticos se comportan mal en el ejercicio de su actividad política cuando los intereses de su entorno familiar impactan en el interés público”, ha sostenido Sémper, quien ha dado a entender que el comportamiento de la pareja de Ayuso no tiene ese impacto en el “interés público”.

Sémper ha apuntado que “hay una doble vara de medir” y ha asegurado que “Sánchez ha conseguido algo muy peligroso”. “Primero, poner el foco en los familiares de los políticos, en su relación con Hacienda, en sus conflictos con Hacienda o con la Fiscalía. Y resulta que ahora lo que nos tenemos que fijar todos es en saber cuál es la situación de nuestros familiares, de los familiares de nuestros adversarios con Hacienda. Es verdaderamente preocupante el precedente”, ha sostenido.

“Ante esta realidad, Isabel Díaz Ayuso compareció para dar explicaciones”, ha continuado Sémper. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió en esas declaraciones, tanto sobre el “conflicto” de su pareja con Hacienda, de quien llegó a decir que le debía 600.000 euros, hasta sobre los dos pisos en los que viven ambos.

El PP, contra Begoña Gómez

“Nos gustaría que este ejemplo, el ejemplo dado por Isabel Díaz Ayuso, fuera mimético, fuera copiado por Sánchez y que nos diera explicaciones sobre cómo actúa el presidente del Gobierno sobre los negocios de su entorno familiar”, ha despejado Sémper.

El portavoz del PP sigue así a rajatabla el argumentario del partido que ha encontrado en la esposa de Sánchez el parapeto tras el que intentar esconder los problemas de Ayuso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya amenazó con una comisión de investigación parlamentaria sobre Begoña Gómez.

“¿Por qué no lo hace Pedro Sánchez Lo mismo?” que Ayuso, se ha preguntado Sémper. “¿Por qué Pedro Sánchez no da cuenta también de su actitud en el Consejo de Ministros que con su voto supuestamente pudo incurrir en un conflicto de competencias?”, ha añadido.

El PP ha puesto en duda el papel de Sánchez en el rescate público de Air Europa durante la pandemia a cuenta de un supuesto trato de favor de la empresa hacia los negocios de la esposa del presidente. Una situación que no solo no está judicializada, como sí lo están ya los supuestos delitos de Alberto González Amador, sino sobre la que no hay ningún tipo de investigación, al menos que se conozca“.

A mí me parece verdaderamente sorprendente todo lo que estamos viendo y este doble rasero existe por parte del Gobierno“, ha concluido Sémper.