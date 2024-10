El PSOE se aferra a su ruptura con Ábalos como cortafuegos a la ofensiva del PP

Se le abrió expediente de expulsión del partido, se le pidió el acta de diputado y, tras su negativa, se le obligó a abandonar la bancada socialista en el Congreso en dirección al gallinero para integrar el Grupo Mixto. A esa ruptura sin matices con José Luis Ábalos en cuanto estalló el escándalo del 'caso Koldo' el pasado mes de febrero se aferran hoy en el PSOE como cortafuegos a la onda expansiva del caso y frente a la ofensiva sin cuartel del PP, que este lunes fue un paso más allá al presentar una querella en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal.

“No fue fácil tomar las decisiones que tomamos porque Ábalos fue una persona importante para el PSOE. Pero somos un partido limpio y asumimos responsabilidades, caiga quien caiga. Y que pague quien tenga que pagar”, reivindicó la portavoz de los socialistas, Esther Peña, en rueda de prensa en Ferraz.

A pesar de lo duro del informe de la UCO respecto al hombre que acompañó a Pedro Sánchez como escudero en las primarias de 2017 y que luego fue recompensado con responsabilidades de tanto peso como la secretaría de organización del partido y el ministerio de Transportes, la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha supuesto un relativo alivio en el partido respecto a las posibles ramificaciones que algunos temían. Porque todo, subrayan en Ferraz, se circunscribe a una presunta trama de corrupción en torno al exministro y su equipo de confianza, con los cuales el Gobierno y el partido han aplicado tabla rasa.

“Ayer nos pidieron explicaciones desde una sede pagada en dinero negro con un líder que tiene un amigo narcotraficante. ¿Quién nos está pidiendo cuentas, 'Los Soprano'?”, ironizó la portavoz socialista para arremeter duramente contra el PP, que ahora hace bandera de la lucha contra la corrupción para castigar al Ejecutivo. “Es el colmo del cinismo, es que es vergonzoso”, dijo Peña.

En el equipo del presidente están convencidos de que los populares pisan el acelerador con el 'caso Koldo' no por lo que contiene el informe de la UCO, porque de hecho su querella no hace mención ninguna al mismo y alude exclusivamente a una publicación de 'The Objective'. Sostienen en Ferraz que lo que definen como una “sobreactuación” del principal partido de la oposición tiene que ver con la crisis política generada en la calle Génova a cuenta de la votación en el Congreso de la convalidación de penas en el extranjero a presos de ETA.

Para rechazar lecciones de limpieza institucional, Esther Peña llegó a enumerar las decenas de casos de corrupción de los populares que aún mantienen abiertas los tribunales. Y amagó con denunciar también a Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la concesión de contratos de la Xunta a familiares directos durante su etapa como presidente gallego.

“Si Feijóo no da explicaciones en la comisión de investigación del parlamento de Galicia, iremos a los tribunales”, anunció la portavoz del PSOE, que exigió al líder del PP “que no mire para otro lado” mientras “su hermano y su cuñada y su prima han campado a sus anchas por la Xunta obteniendo ingentes contratos”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ordenó en su departamento una auditoría interna para depurar responsabilidades y que acabó con la destitución de varios altos cargos de la etapa de Ábalos, aseguró a preguntas de la prensa que, en su opinión, la querella del PP pone de manifiesto la “incapacidad” de Feijóo y de su equipo de hacer oposición “hasta el punto de que han decidido subcontratar con los jueces la acción de oposición en este país”.

“Me resulta escandaloso ver a la señora Gamarra anunciando una querella por financiación ilegal en la sede de Génova, yo creo que es un monumento a la desfachatez, el PP no tiene ninguna autoridad moral para acusar a nadie de financiación ilegal”, incidió Puente.

A pesar de la ruptura con el exministro, en el Gobierno están convencidos de que los de Feijóo intentarán hacer del 'caso Koldo' su nueva punta de lanza de oposición para desgastar a Pedro Sánchez. “Lo intentaron con Begoña y a la vista está que les salió rana. Ya sabemos que ahora vendrán con el raca-raca este otras cuantas semanas, pero la gente no es tonta: el PP no puede dar lecciones de nada y nosotros hemos demostrado una vez más tolerancia cero con la corrupción”, apuntan desde las filas socialistas.

Otra cosa, más allá del choque con la oposición, será terminar de encajar el 'shock' que supondrá ver a José Luis Ábalos declarando como imputado. El hombre que fue tan cercano a Pedro Sánchez que fue elegido como defensor de su partido de la moción de censura contra la corrupción del Gobierno de Mariano Rajoy.