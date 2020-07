PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos cierran la renovación de la Junta Electoral para después de las vascas y gallegas

Acuerdo inédito a la vez que inevitable. PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos han registrado una propuesta conjunta para la renovación de la Junta Electoral Central. Es la primera vez que la formación de extrema derecha incorpora una propuesta al organismo que se encarga de velar por la neutralidad en los procesos electorales. En función de su representación parlamentaria, le corresponde un miembro, al igual que al PP y a Unidas Podemos, mientras que el PSOE tiene dos. Tanto socialistas como populares han mantenido a los catedráticos que propusieron tras los comicios del 28 de abril y el grupo confederal ha cambiado de opción.

La Junta Electoral Central (JEC), que sirve como árbitro en las competiciones electorales, está compuesta por trece miembros: ocho magistrados del Tribunal Supremo que se eligen por sorteo y cinco catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología que son "designados a propuesta conjunta" los grupos parlamentarios en un periodo de 90 días desde la sesión de Constitución de las Cortes. Así, PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos han registrado el escrito firmado por sus respectivos portavoces. Ciudadanos se queda en esta ocasión fuera de la JEC tras haber quedado mermada su representación parlamentaria.

Los socialistas han vuelto a proponer a Juan Montables (catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de esa ciudad) y Consuelo Ramón Chornet (catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de Valencia) que, al igual que el vocal del PP, Carlos Vidal, seguirán formando parte de la JEC. Vidal, catedrático de Constitucional por la UNED, fue objeto de polémica por haber ocultado su militancia en PP antes de incorporarse a ese organismo, según reveló Infolibre. Los independentistas se opusieron a su nombramiento.

Por su parte, la formación de Santiago Abascal ha elegido a José Miguel Serrano Ruiz-Calderón. El catedrático de la Universidad Complutense y profesor de Filosofía del Derecho, que se incorporará al organismo tras pasar por la comisión de nombramientos el próximo lunes, tiene varios escritos en contra de la eutanasia. Es especialista en bioética, investigador del Instituto de Derechos Humanos y miembro de la Academia Vaticana Provita. Fuentes socialistas admiten que "es inevitable" la presencia de un miembro designado por Vox dado que "es en representación de los grupos".

También se examinará por primera vez Esther del Campo, decana de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense, que fue el germen en el que nació Podemos. Muy próxima a Iglesias, la catedrática fue la encargada de presentar al vicepresidente segundo en una charla que ofreció el pasado 4 de marzo el campus de Somosaguas. "Sé que su intención es volver. Yo lo que le he transmitido es el interés de la Universidad Complutense y de nuestra facultad porque para nosotros es muy importante que alguien como él esté en el Gobierno de este país". "Muchísimas gracias decana, maestra -le contestó Iglesias--. Debo de estar haciéndome mayor porque últimamente me emociono mucho. Esta facultad me emociona especialmente, por ver a algunos de mis profesores, a algunos que después fueron compañeros", informa Europa Press. El grupo confederal cambia así a la vocal que había designado para la JEC desde su irrupción en el Congreso en 2016, Inés Olaizola, que fue renovada tras los comicios del 28 de abril.