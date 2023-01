Podemos rechaza la propuesta de Justicia para reformar la ley del 'solo sí es sí' por ser un “calvario probatorio” para las mujeres

Podemos quiere un acuerdo con la parte socialista del Gobierno sobre la ley del 'solo sí es sí' pero no contempla apoyar una reforma de la norma en el Congreso en los términos que le ha trasladado el Ministerio de Justicia porque entiende que mantiene para las víctimas el “calvario probatorio” del modelo anterior y que saca de facto el consentimiento del centro. “Estoy seguro de que ningún diputado feminista va a apoyar en el Congreso una reforma que elimine el consentimiento del centro de la ley”, ha advertido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una entrevista este martes en Onda Cero.

PSOE y Podemos buscan in extremis un acuerdo para reformar la ley del ‘solo sí es sí’

Más

“Nosotros estamos trabajando por llegar a un acuerdo, pero si el PSOE pretende actuar de forma unilateral sin respetar la unidad del Gobierno tendrá que explicar por qué”, ha considerado el portavoz parlamentario, que cree que la propuesta de reforma que ha planteado hasta ahora Justicia simplemente cambia los nombres pero mantiene la esencia del código penal anterior.

“En el modelo anterior había abuso y había agresión. Lo que hace el Ministerio es cambiarle el nombre al abuso. El abuso ahora se llama agresión sin violencia o intimidación y se llama agresión con violencia e intimidación cuando la hay, pero a todos los efectos es el mismo calvario probatorio que tenía el modelo anterior”, ha precisado Echenique, que ha insistido en numerosas ocasiones en que para el conjunto del espacio de Unidas Podemos es prioritario que la eventual reforma no elimine el consentimiento de la ley. Volver al modelo anterior, ha llegado a decir, sería como “tirar la ley a la basura”.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reforzado esta idea con un tuit a primera hora de la mañana. “El PSOE se equivoca cediendo a la presión de la derecha. Volver al modelo anterior en el que la mujer debe demostrar si se resistió es un error y va contra el mandato de miles de mujeres que gritaron ”no es abuso, es violación“. Tienen que volver al consenso feminista”, ha reclamado.

El PSOE se equivoca cediendo a la presión de la derecha. Volver al modelo anterior en el que la mujer debe demostrar si se resistió es un error y va contra el mandato de miles de mujeres que gritaron “no es abuso, es violación”. Tienen que volver al consenso feminista. — Ione Belarra (@ionebelarra) 31 de enero de 2023

Este lunes, el PSOE anunció que presentaría una proposición de ley para reformar los “efectos indeseados” de la ley del 'solo sí es sí', esto es, frenar la revisión de condenas a la baja a agresores sexuales desde la entrada en vigor de la norma del Gobierno. El Ministerio de Justicia dio a conocer más tarde los detalles de la propuesta que baraja para reformar esta norma, adelantados por la Cadena SER a primera hora de la mañana, y que pasan por elevar las condenas por agresión sexual cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la “voluntad” de la víctima “por cualquier medio”.

El borrador del departamento que dirige Pilar Llop no modifica la definición del consentimiento y retoca cuatro artículos de la ley para agravar las horquillas de las penas de los delitos sexuales en casos de violencia o intimidación o con menores de por medio para evitar rebajas de condena en agresiones especialmente graves. El problema es que Podemos cree que aunque se mantenga la palabra consentimiento en la reforma de la ley, se está eliminando de facto al separar los delitos en función de si hay violencia o intimidación o no. “Lo que nos piden es que nos movamos para mover el consentimiento y eso no puede ser porque es volver al modelo anterior y aceptar la propuesta del PP [registrada en el Congreso para modificar la ley]”, ha reiterado Echenique esta mañana.

Las palabras de Echenique son una secuela de la posición que estableció ayer el Ministerio de Igualdad, que rechazó de plano la idea de Justica porque, apuntaron, implica renunciar al espíritu de la ley, que puso en el centro el consentimiento, y volver al sistema anterior. El hecho de introducir de nuevo la violencia y la intimidación como manera de diferenciar penas implica aplicar el mismo automatismo judicial que diferenciaba entre abuso o agresión sexual. El Ministerio de Igualdad alega que es una forma de desnaturalizar la ley y de eliminar toda la filosofía que tiene detrás.

Hay cosas que se dicen en @HoyPorHoy que no son ciertas.

Llevamos semanas y semanas reunidas con juristas de ambas partes de gobierno buscando solución a la ley.

Todas las que ha propuesto Igualdad desde diciembre han sido rechazadas. Y seguimos. Tiene que haber acuerdo. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) 31 de enero de 2023

Desde que empezaron las reuniones entre Igualdad y Justicia a comienzos de diciembre, el ministerio de Irene Montero ha puesto sobre la mesa tres propuestas diferentes. Una de ellas tenía que ver con la reubicación de la disposición transitoria en el Código Penal para dejar más clara la interpretación de la norma, otras dos con las penas y los agravantes. En esta última es donde figura ese punto de encuentro con Justicia: Igualdad estaría dispuesta a tocar los tipos mínimos de las penas.

Es en este punto donde tanto Igualdad como Podemos confían en que puede haber un punto de acuerdo. En la formación de Ione Belarra defienden que no es cierto que no se hayan movido en las negociaciones y han reconocido por primera vez estar abiertos a una modificación de las penas pero que no suponga introducir esa diferenciación. “La ley está bien como está, pero el PSOE está sometido a mucha presión y ha decidido que hay que aumentar las penas mínimas. Hemos cedido en virtud de un acuerdo, pero pensamos que la ley no tiene ningún problema y la prueba es que a pesar de las noticias hay una mayoría de juzgados que están aplicando bien la ley”, ha afirmado este martes Echenique, que ha estimado que los juzgados que están aplicando revisiones son menos de un cuarto del total.