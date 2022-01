Podemos redobla la presión para que las leyes de vivienda y reforma laboral salgan adelante sin cambios. Dos de sus grandes apuestas legislativas para la primera mitad de la legislatura continúan todavía en el aire. En el caso de la reforma laboral, el equipo de la vicepresidenta de segunda, Yolanda Díaz, sigue en conversaciones para contar con el apoyo de los socios de la investidura para convalidar en el Congreso la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal.

El Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda continúa a la espera del posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que el pleno rechazase el informe elaborado por el progresista Álvaro Cuesta que planteaba, aunque con objeciones, respaldar esta norma. La nueva propuesta —elaborada por los vocales José Antonio Ballestero, elegido a propuesta del PP; y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV— califica de "farragoso" el artículo que permite topar ciertos alquileres y advierte de que esa medida estará condicionada "decisivamente" por las autonomías.

Ante la expectativa de que el posicionamiento del Poder Judicial sea duro con el texto pactado entre Unidas Podemos y PSOE, desde el grupo confederal llevan semanas avisando de que este informe es preceptivo pero no vinculante y "confían" en que los socialistas no propondrán retocar el contenido cerrado por los socios en el anteproyecto de la Ley de Vivienda. "Creo que nadie entendería que no se respetara el acuerdo tal y como lo cerramos", ha destacado este miércoles la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que también ha recordado que la normativa está "enmarcada" en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado del año 2022.

Para poner en valor el texto acordado entre los dos socios del Gobierno, Belarra ha anunciado que su formación va a "iniciar una ronda de contactos con colectivos sociales y sindicatos que defienden el derecho a una vivienda digna". La ministra de Derechos Sociales ha destacado que su formación quiere "mostrar al conjunto de la ciudadanía" que hay una mayoría social que defiende el "derecho a la vivienda" y "poner coto a la especulación". "Hay un respaldo amplísimo de la sociedad española, frente a quienes se quieren oponer permanentemente, desde distintos poderes, a los avances sociales", ha apuntado ante los medios de comunicación.