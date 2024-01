El rey pide un “alto el fuego” en Gaza e insiste en que debe reconocerse el Estado palestino

El rey Felipe VI ha pedido este miércoles un “alto el fuego” en Gaza y ha insistido en la necesidad de reconocer el Estado palestino. “La tragedia que vive Gaza está estremeciendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el execrable atentado terrorista que sufrió Israel el pasado 7 de octubre”, ha afirmado.

Durante su reunión junto al cuerpo de diplomáticos, Felipe VI ha pedido que se facilite “al máximo el acceso humanitario para atender a la población palestina de Gaza y establecer un alto el fuego duradero”.

Además, ha defendido la solución para el conflicto a través de la creación de dos estados, el de Israel y el de Palestina, “con garantías de seguridad mutuas, plena independencia y fronteras reconocidas”.

Se suma así a las peticiones de órganos como las Naciones Unidas, cuyo secretario general, António Guterres, ha pedido el cese de los ataques definitivo y duradero para garantizar la paz en Gaza y la seguridad de sus habitantes.

En los últimos meses también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sumó a la petición de Guterres y pidió un alto el fuego al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, además de trasladarle su “preocupación” por la “protección de todos los civiles” ante la masacre que se está produciendo en Palestina.

Precisamente, las palabras de Sánchez sobre Gaza no solo sobre su petición de cese de las hostilidades, sino también por su intención de reconocer el Estado palestino, le valieron las críticas del principal partido de la oposición. El líder del PP aseguró que se trataba de “una postura inadecuada”, que su partido no la ha “negociado”, que no se les ha “comunicado” y que “rompe el consenso en Política Exterior que ha mantenido España con todos los Gobiernos hasta el actual”.

Junto a España, también Bélgica, Irlanda y Malta han pedido a la Unión Europea que adopte una postura única y pida que cesen los combates en el territorio, aunque por el momento no ha habido consenso con el resto de Estados.

Recientemente, también la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado al respecto y, aunque no han pedido el alto el fuego como solicitaba Sudáfrica, sí han ordenado a Israel tomar medidas para evitar un genocidio en la Franja.