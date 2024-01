Israel dice estar “decepcionado” porque España no suspenda su financiación a la UNRWA

El ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, ha dicho este martes que Israel está “extremadamente decepcionado” de que España no haya retirado su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), tras la acusación contra algunos de sus empleados por la supuesta participación en el ataque del grupo palestino Hamás del 7 de octubre.

Chikli, preguntado por la Agencia EFE en una rueda de prensa en Jerusalén, ha lamentado que “el Gobierno español está jugando un papel muy negativo hasta ahora”. “Estamos extremadamente decepcionados”, ha afirmado.

“UNRWA es Hamás, está liderada por Hamás”, ha asegurado el ministro, argumentando que el grupo islamista, que gobierna de facto la Franja de Gaza en 2007, no permitiría el funcionamiento de ninguna agencia en ese territorio que no esté alineada con sus intereses. “Gaza no es una entidad democrática, tienes básicamente dos opciones, una es ser Hamás y la otra ser arrojado desde el techo de algún edificio”, ha agregado.

Israel asegura que una docena de trabajadores de la UNRWA participó en el ataque que Hamás lanzó el 7 de octubre contra localidades judías próximas a la Franja, donde mató a unas 1.200 personas y secuestró a otras 250. En respuesta a ese brutal asalto, el Ejército israelí dio comienzo a su ofensiva contra Gaza, que se ha prolongado casi cuatro meses y en la que han fallecido más de 26.700 palestinos y casi dos millones se han visto desplazados.

Después de las acusaciones de Israel, la UNRWA anunció el 26 de enero el despido inmediato de 13 miembros de su personal y el inicio de una investigación sobre su supuesta implicación en el ataque. Pero eso no ha sido suficiente y hasta 16 países han decidido suspender su aportación económica a la agencia, el primero de ellos, Estados Unidos, el mayor donante hasta ahora.

De momento España, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica mantienen sus partidas, igual que los países árabes, pero han dicho que continuarán atentos al resultado de la investigación interna de la UNRWA. La Unión Europea anunció ayer que no va a cesar su “ayuda esencial” a los palestinos en Gaza y tomará una decisión sobre la financiación a la UNRWA, cuyo papel es “vital”, cuando se conozca el resultado de esa investigación.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó este lunes que España mantendrá la financiación: “No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000” que trabajan para la agencia. El Gobierno español realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.

Este martes, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la cuantía de la contribución voluntaria de España al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, correspondiente al año 2024, que es de 500.000 euros. “España, respondiendo a su compromiso con la lucha contra la impunidad y la justicia penal internacional, contribuye financieramente al trabajo de la Fiscalía”, ha afirmado en un comunicado. Para España es de “especial importancia” apoyar algunas de las investigaciones de ese tribunal, entre las que está una sobre crímenes que presuntamente se han cometido en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental (abierta en 2021).